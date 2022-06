Šakama ste rješavali probleme u prometu? Evo koliku biste kaznu mogli platiti

Iako brojni domaći vozači u sukobima u vožnji često vole 'preuzeti stvar u svoje ruke' i to fizičkim obračunom, nerijetko zaboravljaju da iznad njih stoji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Kako piše Revija HAK, prema spomenutom zakonu stoji da 'tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir', odnosno 'tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir' kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM odnosno od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.

Utvrde li se provedenim kriminalističkim istraživanjem elementi prekršaja ili postoji sumnja da je došlo do počinjenja prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ili eventualno kaznenog djela po službenoj dužnosti nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija prema članku 13. podnosi odgovarajući optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ili, ako se utvrde elementi kaznenog djela po službenoj dužnosti, odgovarajuću kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetniku.

Ako se provedenim izvidima utvrde elementi i nekih drugih prekršaja policija će sankcionirati počinitelje u skladu sa zakonom.

Policija ne vodi posebnu evidenciju prekršaja s elementima javnog reda i mira po kriteriju počinjenja u prometu. Kako se saznaje, ukupno su u četiri mjeseca 2022. godine evidentirana 633 prekršaja drskog ponašanja, dok je u istom razdoblju 2021. godine bilo 508 prekršaja.

Neprimjereno ponašanje događalo se i u periodu siječanj – travanj 2020. godini kad je policija evidentirala 628 slučajeva drskog ponašanja.

Čak je 1871 prekršaj tučnjave, svađe i vike zabilježen je u prva četiri mjeseca 2022. godine dok su u istom razdoblju 2021. godine bila 1743 prekršaja. U 2020. godini tijekom prva četiri mjeseca policija u svojoj evidenciji prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira bilježi 1761 prekršaj.

