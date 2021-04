Postavljeno je više od polovice Pelješkog mosta – 52 posto dužine

Na gradilištu Pelješkog mosta dosad je montirano 79 segmenata čelične rasponske konstrukcije čija je ukupna dužina 1246,4 metra. To znači da je između kopna i poluotoka već postavljeno više od polovice mosta, ukupne dužine 2,4 kilometra.

Prema podacima koje smo dobili od Hrvatskih cesta, ukupna dužina tih 79 segmenata iznosi 52 posto dužine mosta. Ti segmenti montirani su na oba upornjaka i svih 12 stupova mosta, ali još nisu svi međusobno povezani. Što se tiče ukupne dužine mosta koji je spojen s kopna i s pelješke strane, u HC-u kažu da je, gledajući od obale u kontinuitetu, do sada s kopnene strane spojeno 320 metara mosta, a s pelješke 212 metara. Da bi most spojio kopno i Pelješac, montirat će se i zavariti ukupno 165 segmenata čelične nosive konstrukcije.

Zaštita od udara broda

A dosad je na gradilištu podignuto i montirano 48 posto tih segmenata, odnosno već spomenutih 79. Od toga je na 62 segmenta, navode u Cestama, dovršeno zavarivanje po obodnom spoju. Izgradnja stupova i pilona na središnjim stupovima odavno je završena, a sad se na stupnim mjestima 5, 6, 7, 8, 9 i 10 postavljaju kose zatege. Dosad ih je postavljeno 18 pari od ukupno 60, na svakom od tih šest stupova bit će po 10 pari zatega.

Tako je, otkrivaju nam u HC-u, na stupnom mjestu 5 dosad ugrađeno pet pari zatega, na S6 ugrađena su dva para, na S7 i S8 po četiri para, na S9 jedan par, a na S10 ugrađena su dva para zatega. Na mostu će se ugraditi ukupno 184 tone kosih zatega, odnosno kabela koji preko pilona pridržavaju čeličnu gredu odnosno segment. Zatege su duge od 32,5 do 137 metara i sidre se u čeličnu gredu u sredini, između voznih trakova. Stupovi su visoki od 38 do 54 metra i sandučastog su presjeka. Oni sežu od naglavne ploče pilota do rasponskog sklopa. Piloni su dijelovi stupa iznad rasponskog sklopa, a visoki su 40 metara i punog su četvrtastog presjeka. Piloni su izgrađeni na šest središnjih stupova. Stupovi i piloni izgrađeni su od armiranog betona, a stupovi uz plovni otvor ojačani su kako bi mogli preuzeti sile eventualnog udara broda u most.

Što se tiče dolazaka brodova iz Kine s dijelovima za Pelješki most, predzadnja takva isporuka stigla je ovog mjeseca kada je na gradilište isporučeno ukupno 38 novih segmenata. U HC-u kažu da se s tim segmentima na gradilištu trenutačno nalazi ukupno 141 segment od predviđenih 165, a to znači da će u zadnjoj isporuci, koja bi trebala biti izvršena 24. svibnja, iz Kine biti dovezena posljednja 24 segmenta. Zadnji segment na mostu trebao bi biti postavljen do početka listopada.

Grade se i nasip, odvodnja...

Istodobno s radovima na mostu punom parom grade se i pristupne ceste. U HC-u kažu da ti radovi teku prema planu pa se tako već ovog tjedna očekuje probijanje drugog tunela Kamenice, dugog 499 metara. S probijanjem tog tunela krenulo se u prvoj polovici veljače. Već prije, i to debelo prije roka, probijen je najduži tunel na pristupnim cestama – Debeli Brijeg (2467 metara), a sad se radi na njegovoj hidroizolaciji i sekundarnoj oblozi. Na ostatku trase, prema podacima HC-a, izvode se radovi na izradi nasipa, vanjskoj odvodnji te armirano-betonski radovi na mostovima Dumanja Jaruga I i II.

Na stonskoj obilaznici napreduju zemljani radovi na prvih devet kilometara trase, kao i armirano-betonski radovi na vijaduktu Prapratno i mostu Ston. U Cestama ističu i da je u tijeku proizvodnja čeličnih segmenata za most Ston u brodogradilištu Brodosplit pa je tako završen prvi segment dug 93 metra i težak 330 tona. Probijeno je 0,8 od 1,2 kilometra tunela Polakovica te 0,3 od 1,2 kilometra tunela Supava. Most Ston s obje strane nastavljat će se izravno na ta dva tunela.

