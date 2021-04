Ekskluzivne fotografije s gradilišta: Spajanje mosta Gradiška preko Save u završnoj fazi

Dok su oči hrvatske javnosti uglavnom usmjerene na gradilište Pelješkog mosta, na drugom kraju Hrvatske, u Slavoniji, radovi na jednome drugom mostu idu punom parom. Riječ je o mostu Gradiška, na rijeci Savi, koji će spojiti hrvatsku i bosanskohercegovačku obalu te rijeke. Hrvatske su ceste ustupile Večernjem listu najnovije fotografije s gradilišta mosta Gradiška na kojima se vidi da su radovi poprilično poodmakli i da se most već počeo protezati s obje obale prema sredini, gdje će se spojiti.

Planirani rok za dovršetak mosta Gradiška je za godinu dana, sredinom travnja, a plan je da se na proljeće sljedeće godine pusti u promet i Pelješki most, čija će gradnja biti završena potkraj ove godine.

Troškovi gradnje zajednički

Tako bi Hrvatska sljedeće godine otvorila dva vrlo važna mosta za promet. Pelješki će spojiti Hrvatsku, a most Gradiška olakšat će i ubrzati prijelaz granice RH - BiH. Radove na mostu Gradiška izvodi bosanskohercegovačko-hrvatski konzorcij koji čine Integral inženjering, Đuro Đaković montaža i Zagreb montaža. Oni su taj posao dobili na javnom nadmetanju ponudivši cijenu od 19,57 milijuna eura bez PDV-a. Uvedeni su u posao 16. listopada 2019., a imaju rok od 30 mjeseci od toga datuma da sagrade most. Gradnju mosta sufinanciraju Hrvatska i BiH, odnosno Hrvatske ceste i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Ugovorena je cijena nadzora radova koji provode Institut IGH i Krebs+Kiefer 1,85 milijuna eura, a i taj trošak u podjednakom iznosu snose hrvatska i BiH strana. Europska investicijska banka osigurala je zajam BiH u iznosu od 6,8 milijuna kuna za ovaj projekt. Prema podacima Hrvatskih cesta, projekt mosta preko rijeke Save kod Gradiške sastoji se od pristupnog puta do mosta koji je tipičnog presjeka autoceste u RH ukupne duljine 59,79 metara, međunarodnog mosta s tipičnim presjekom brze ceste ukupne dužine 411,54 metara, te pristupnog puta do mosta s BiH strane, tipičnog presjeka autoceste ukupne duljine 411 metara.

Most Gradiška smješten je na graničnoj liniji između RH i BiH, u blizini grada Gradiška u BiH i naselja Gornji Varoš u RH. U HC-u navode da je nakon detaljne analize odabrano optimalno rješenje - čelični nosač mosta s tri raspona. Izvedba temelja mosta pak obuhvaća specifične tehnologije - poboljšanje tla, zaštitu građevne jame pobijanjem čeličnih talpi i vodonepropusno brtvljenje mlaznim injektiranjem. Konstrukcija upornjaka U1 i U4 te stupova S2 i S3 izvode se klasičnim oplatama u punoj visini zbog male visine nad tlom. Montaža rasponske konstrukcije U1-S2 i S3. U4 izvodi se na skeli, s pomoću pokretnih dizalica. Glavni raspon S2-S3 bit će sastavljen s pomoću slobodne konzolne konstrukcije. Sastavljanje je simetrično s oba stupa S2 i S3 prema sredini.

Most Gradiška je inače dio projekta brze ceste mađarska granica - Virovitica - Okučani - granica BiH, a osim za RH i BiH, ima i europsko značenje. Sastavni je dio priključnog transverzalnog cestovnog smjera E-661 koji povezuje Split s Banjom Lukom i Balatonom. Zbog svoga prometnog i gospodarskog značenja ovaj je cestovni smjer uvršten u III. skupinu prioriteta u mreži prema Strategiji prometnog razvitka RH, a dionica Okučani - granica BiH predstavlja prioritet s obzirom na mogućnost povezivanja na autocestu A3 Bregana - Lipovac.

Planiran i most preko Dragonje

Radovi na mostu bili su se malo zakomplicirali između Božića i Sveta tri kralja kada je zbog visokog vodostaja rijeke Save poplavljen dio inundacije na kojem su bili strojevi i oprema te su dizalice bile evakuirane s tog područja dok vodostaj nije počeo padati. Međutim, ubrzo nakon toga, kad su se radovi mogli nastaviti, izvođač radova u suradnji s Hrvatskim cestama povećao je kapacitet i dinamiku gradnje kako bi dostigao kašnjenja nastala prirodnom nepogodom.

Ovaj most pak nije prvi koji Hrvatska gradi zajedno s BiH. Te su dvije države već zajedno sagradile most Svilaj, na koridoru VC, također preko rijeke Save. No nećemo graditi samo zajednički mostove s BiH nego i s drugim susjedima pa je tako hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u petak sa slovenskim kolegom ministrom infrastrukture Jernejem Vrtovcem potpisao sporazum o zajedničkoj gradnji novog mosta preko rijeke Dragonje na hrvatsko-slovenskoj granici.

>> Pogledajte i ovaj video: Kakve će biti posljedice lockdowna? Prijevoz i njegovo drastično poskupljenje goruće su pitanje