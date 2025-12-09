Naši Portali
STIGLA JE I HITNA POMOĆ

Tramvaj udario pješakinju, zastoj promet kod zagrebačkog Autobusnog kolodvora

Autobusni kolodvor Zagreb
Željko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 09:58

Prema iskazima svjedoka, žena je pretrčavala cestu kada ju je udario tramvaj

Zbog prometne nesreće došlo je do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, u blizini Autobusnog kolodvora, u smjeru Zapruđa, izvijestio je ZET. Index navodi da se, prema informacijama s mjesta događaja, jedna osoba nalazi uz tračnice. Prema iskazima svjedoka, žena je pretrčavala cestu kada ju je udario tramvaj. Na mjesto nesreće stigla je i Hitna pomoć.

Linije 2, 5, 6, 7 i 8 stoga prometuju preusmjereno u smjeru juga. Linija 2 prometuje Savskom i Ulicom grada Vukovara do Savišća. Linija 6 prometuje na Kvaternikov trg. Linije 5 i 7 prometuju preko Branimirove, Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste dalje na svoje uobičajene trase, dok linija 8 prometuje na Zapadni kolodvor.
Kupnja