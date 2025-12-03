Postali su prva članica NATO-a koji su to odobrili: Kijev ima novu taktiku za izbjegavanje ruskih udara

Danska je postala prva članica NATO-a koja je formalno odobrila Ukrajini uspostavljanje obrambene proizvodnje na svom teritoriju, što signalizira novu fazu u europskoj podršci Kijevu, izvijestili su danski i ukrajinski mediji. Novi pogon bit će izgrađen u južnom gradu Vojensu, gdje ukrajinska tvrtka Fire Point priprema otvaranje pogona namijenjenog proizvodnji krutog raketnog goriva. Kamen temeljac za buduću tvornicu postavljen je u ponedjeljak, 1. prosinca. Fire Point je ukrajinska tvrtka koja proizvodi projektile i dronove, a najpozantiji je vjerojatno njen projektil Flamingo. Danski ministar industrije, gospodarstva i financija Morten Bødskov, lokalni gradonačelnik Mads Skau i direktor tvrtke Fire Point za Dansku Viacheslav Bondarchuk obilježili su početak gradnje simboličnim

polaganjem kamena temeljca na gradilištu čiji je investitor dansa tvrtka FPRT, koju je osnovala ukrajinska tvrtka Fire Point.

Odobrenje Kopenhagena slijedi nakon niza bilateralnih sporazuma potpisanih ove godine između dviju vlada, kojima se postavljaju temelji za ukrajinsku obrambenu proizvodnju unutar Europe. Tvornica će biti smještena u blizini vojne zračne baze Skrydstrup, što pruža dodatnu zaštitu i logističke prednosti. Očekuje se da će se u pogonu proizvoditi čvrsto raketno gorivo vojne kvalitete, ključna

komponenta za nekoliko ukrajinskih raketnih programa. Postavljanjem proizvodne linije u Danskoj, Kijev smanjuje rizik ruskih napada na svoju industrijsku infrastrukturu i osigurava nesmetanu opskrbu bitnim obrambenim materijalima.

Ako izgradnja i certificiranje budu išli po planu, planirano je da tvornica počne s radom 2026. godine. Gorivo koje će se ovdje proizvoditi će se koristiti za rakete i dronove za rat u Ukrajini, čime tvornica predstavlja i sigurnosni rizik te su i građani u tom području ranije izrazili zabrinutost. Direktor FPRT-a u Danskoj, Vjačeslav Bondarčuk, uvjerava da je sigurnost pod kontrolom. - Ne mislim da predstavljamo veću prijetnju od vojne baze koja se već nalazi ovdje u tom području. I mislim da danski građani mogu vidjeti važnost onoga što proizvodimo i da ono što radimo nije toliko opasno, rekao je Bondarčuk. FPRT očekuje početak proizvodnje krutog raketnog goriva tijekom 2026. godine, kaže direktor Vjačeslav Bondarčuk.

Fire Point se u Ukrajini trentačno nalazi u kontekstu velikog korupcijskog skandala koji je pogodio vrh ukrajinske politike. Prema dokumentima neki od osumnjičenika su fiktivno bili zaposleni u toj tvrtki kako bi izbjegli mobilizaciju. Socijaldemokratski ministar industrije, trgovine i industrije Morten Bødskov također mirno gleda na glasine o korupciji. - Imaju danski CVR broj i u skladu su sa svim važećim danskim propisima. Nemamo naznaka da bi u našoj suradnji s njima bilo kakvih problema, rekao je ministar.