Krvnički ubio 41 osobu u Siriji: Napokon uhićen čovjek koji je nemilosrdno pucao u civile

Sirijske vlasti uhitile su glavnog osumnjičenika za masakr u četvrti Tadamon u Damasku iz 2013. godine, u kojem je ubijena najmanje 41 osoba. Riječ je o Amjadu Youssefu, bivšem obavještajnom časniku, koji je priveden nakon, kako je priopćilo ministarstvo unutarnjih poslova, 'precizno izvedene sigurnosne operacije'.

Prema službenim informacijama, operacija je uključivala višednevno praćenje i nadzor na području ravnice Al-Ghab u pokrajini Hama. Snimke koje su se u međuvremenu proširile društvenim mrežama prikazale su trenutak uhićenja. Youssef je najprije viđen kako leži na tlu s lisicama na rukama, a zatim i u vozilu okružen pripadnicima sigurnosnih snaga, s vidljivim tragovima krvi na licu, javlja Al Jazeera.

Youssef je tijekom vladavine bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada bio zadužen za sigurnosne operacije u južnom Damasku, u vrijeme izbijanja sirijskog ustanka. Tereti ga se za niz zločina nad civilima, uključujući i izravnu umiješanost u događaje u Tadamonu.

Posebnu pozornost javnosti izazvala je snimka koja se pojavila 2022. godine, a koja, prema dostupnim informacijama, prikazuje upravo Youssefa kako puca u civile koji su prethodno bili pritvoreni, svezanih ruku i povezom na očima. Video je snimio vojni regrut koji je kasnije pobjegao iz ratom pogođene Sirije te ga objavio, a nosi datum 16. travnja 2013., dan kada se masakr dogodio.

Objava snimke izazvala je snažne reakcije i ogorčenje, osobito među obiteljima žrtava, od kojih su neke prepoznale svoje bližnje među ubijenima. Nakon pada Assadova režima u prosincu 2024. godine, Youssef je nestao iz javnosti i skrivao se sve do nedavnog uhićenja. U vrijeme masakra četvrt Tadamon bila je jedna od ključnih linija sukoba između sirijskih vladinih snaga i oporbenih skupina.

Youssef je bio školovan u vojnoj obavještajnoj službi, gdje je tijekom godina napredovao do pozicije istražitelja. Slučaj Tadamon već je ranije bio predmet međunarodnih istraga. Njemačka policija u kolovozu 2023. uhitila je Ahmeda al-Harmounija, Youssefova bliskog suradnika, također osumnjičenog za sudjelovanje u masakru. Uhićenje je uslijedilo nakon trogodišnje istrage provedene u suradnji sa Sirijskim centrom za pravdu i odgovornost.

Nova sirijska vlada u međuvremenu je pokrenula sigurnosnu kampanju usmjerenu na privođenje osoba povezanih s bivšim režimom. Paralelno s tim, građani su organizirali javnu akciju prikupljanja sredstava kako bi ponudili novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do pronalaska osumnjičenih za ratne zločine, među kojima je Youssef bio jedan od glavnih ciljeva.

Od početka kampanje uhićeno je više osoba povezanih s tragedijom u Tadamonu, a neki od njih su, prema navodima vlasti, priznali sudjelovanje u ubojstvima. Organizacija Human Rights Watch posjetila je u prosincu 2024. južni dio Damaska, uključujući područje Tadamon, gdje su pronađeni ljudski ostaci s tragovima koji upućuju na pogubljenja. Iz organizacije su tada pozvali vlasti da poduzmu korake kako bi se očuvali dokazi o ratnim zločinima i omogućilo njihovo procesuiranje.