SUD GA OSLOBODIO

VIDEO Policija objavila snimku: Zagrebački 'Ghost Rider' jurio kroz crveno i bježao bez vozačke

Bijeg motociklista
Foto: PU zagrebačka
VL
Autor
Mateja Papić
24.04.2026.
u 16:40

Policija je predložila izricanje kazne zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom „A“ kategorije u trajanju od tri mjeseca po ponovnom stjecanju prava na upravljanje. Rješenjem suda 22-godišnjak je pušten na slobodu, a odluka o prekršaju će biti naknadno donesena.

Zagrebačka policija uhitila je 22-godišnjeg vozača koji je jučer poslijepodne, 23. travnja oko 15.15 sati, neregistriranim motociklom pokušao pobjeći policiji nakon što se nije zaustavio na naredbu službenika. Mladić je, kako navode iz policije, i ranije bio poznat zbog težih prometnih prekršaja.

Incident se dogodio oko 15.15 sati kada je 22-godišnjak upravljao motociklom marke Yamaha Selskom cestom u smjeru juga. Dolaskom do Ulice Blaža Trogiranina nije se zaustavio na jasan i nedvojben znak policijskog službenika dan svjetlećim i zvučnim signalima sa službenog motocikla u kretanju. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Knežija, gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je u raskrižje na znak crvenog svjetla za njegov smjer kretanja i nastavio vožnju prema jugu. Motociklist je zaustavljen pedesetak metara prije raskrižja s Horvaćanskom cestom.
 

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja motociklom dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta jer je kao mladi vozač prikupio devet negativnih prekršajnih bodova. Motociklist je uhićen i prepraćen na nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Policija je predložila izricanje kazne zatvora i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom „A“ kategorije u trajanju od tri mjeseca po ponovnom stjecanju prava na upravljanje. Rješenjem suda 22-godišnjak je pušten na slobodu, a odluka o prekršaju će biti naknadno donesena. Bijeg motociklista
