Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREOKRET U SAD-U

Trump vraća metodu smaknuća od koje svi strepe: Evo kako će Amerikanci ubuduće pogubljivati najgore kriminalce

U.S. President Trump speaks with U.S. Defense Secretary Hegseth at Memphis Air National Guard Base
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
24.04.2026.
u 19:24

Vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche istaknuo je da je cilj strože provođenje zakona protiv najopasnijih kriminalaca

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je da ponovno intenzivira provedbu saveznih postupaka vezanih uz smrtnu kaznu te planira ubrzati procese koji vode do pogubljenja. Uz povratak protokola smrtonosne injekcije iz vremena prve administracije Donalda Trumpa, razmatra se i proširenje metoda izvršenja kazne, uključujući strijeljanje.

Time se poništava dio politike iz mandata Joea Bidena, kada su neka ranija proširenja primjene smrtne kazne bila povučena. Iz Ministarstva poručuju da žele ubrzati unutarnje procedure, pojednostaviti donošenje odluka i smanjiti vrijeme koje prolazi između izricanja presude i izvršenja kazne.

Vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da prethodna administracija nije dovoljno štitila građane jer nije tražila najstrože kazne za najteže zločince, poput terorista, ubojica djece i policajaca. Dodao je da sadašnja administracija želi ponovno staviti naglasak na provođenje zakona i potporu žrtvama. Inače, pet saveznih država već dopušta pogubljenje strijeljanjem za osuđenike koji su iscrpili sve žalbene mogućnosti, a u ožujku je u Južnoj Karolini tom metodom pogubljen muškarac osuđen za dvostruko ubojstvo.

Ključne riječi
streljački vod Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
19:39 24.04.2026.

Boli me briga. Nisam planirao baviti se kriminalom, pa ni u SAD-u.

Avatar fidelio
fidelio
19:30 24.04.2026.

Treba paziti što želiš, moglo bi ti se ostvariti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!