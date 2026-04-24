Trump vraća metodu smaknuća od koje svi strepe: Evo kako će Amerikanci ubuduće pogubljivati najgore kriminalce

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je da ponovno intenzivira provedbu saveznih postupaka vezanih uz smrtnu kaznu te planira ubrzati procese koji vode do pogubljenja. Uz povratak protokola smrtonosne injekcije iz vremena prve administracije Donalda Trumpa, razmatra se i proširenje metoda izvršenja kazne, uključujući strijeljanje.

Time se poništava dio politike iz mandata Joea Bidena, kada su neka ranija proširenja primjene smrtne kazne bila povučena. Iz Ministarstva poručuju da žele ubrzati unutarnje procedure, pojednostaviti donošenje odluka i smanjiti vrijeme koje prolazi između izricanja presude i izvršenja kazne.

Vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da prethodna administracija nije dovoljno štitila građane jer nije tražila najstrože kazne za najteže zločince, poput terorista, ubojica djece i policajaca. Dodao je da sadašnja administracija želi ponovno staviti naglasak na provođenje zakona i potporu žrtvama. Inače, pet saveznih država već dopušta pogubljenje strijeljanjem za osuđenike koji su iscrpili sve žalbene mogućnosti, a u ožujku je u Južnoj Karolini tom metodom pogubljen muškarac osuđen za dvostruko ubojstvo.