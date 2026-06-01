Zašto kupci sve rjeđe reklamiraju JYSK proizvode?

Uoči Svjetskog dana zaštite okoliša, JYSK ističe kako kvaliteta i dugotrajnost proizvoda imaju važnu ulogu i u smanjenju otpada te održivijoj potrošnji. To potvrđuje i rekordno nizak broj reklamacija; samo 0,15 % u odnosu na broj prodanih proizvoda tijekom posljednje financijske godine.

Do ovog rezultata dovela su kontinuirana ulaganja u kvalitetu proizvoda, detaljnije kontrole te unaprijeđene upute za sastavljanje. U posljednjih deset godina JYSK je tako smanjio broj reklamacija za više od 50 posto.

Posebno veliki pomaci ostvareni su u kategoriji namještaja, gdje su ulaganja u kvalitetu, testiranja i korisničko iskustvo donijela vidljive rezultate.

„Kupci danas očekuju više nego ikad prije; kvalitetu, dugotrajnost i jednostavno korištenje proizvoda. Upravo zato kontinuirano ulažemo u razvoj i kontrolu kvalitete kako bismo opravdali njihovo povjerenje. Rekordno nizak broj reklamacija potvrđuje da naši kupci prepoznaju taj trud”, ističe Lars Ringtved Nielsen, direktor za usklađenost i kvalitetu u JYSKu.

Kvaliteta koja počinje prije dolaska proizvoda u trgovinu

Prije nego što stignu do kupaca u više od 3.600 trgovina diljem 50 zemalja, JYSK proizvodi prolaze niz međunarodnih certifikacija i strogo definiranih kontrola. Tvrtka blisko surađuje s dobavljačima tijekom cijelog proizvodnog procesa, a dodatna testiranja provode se u distribucijskim centrima te u suradnji s vanjskim stručnjacima.

Međutim, analize su pokazale da izazov često nije bio u samom proizvodu, već u procesu njegovog sastavljanja kod kuće. Zbog toga je JYSK posljednjih godina, uvažavajući povratne informacije kupaca, posebnu pažnju posvetio poboljšanju uputa za montažu.

„Čak i najbolji proizvod može stvoriti loše korisničko iskustvo ako upute nisu jasne i jednostavne. Zato smo mnogo pažnje posvetili upravo tom segmentu, a rezultati su vidljivi kroz značajno manji broj reklamacija”, dodaje Nielsen.

Održivost i kvaliteta idu ruku pod ruku

U JYSKu ističu kako je kvaliteta proizvoda važan dio njihove strategije održivosti. Dugotrajniji proizvodi znače manje otpada, manje povrata i veću vrijednost za kupce.

„Kada proizvod traje duže i ispunjava očekivanja kupca, to je korist za sve – i za kupca i za okoliš. Zato ćemo i dalje ulagati u kvalitetu i razvoj proizvoda koji nude dobar omjer cijene, funkcionalnosti i trajnosti”, zaključuje Nielsen.