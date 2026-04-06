Posada Artemisa II iz Zemljine ušla u Mjesečevu „sferu utjecaja”

Četvero astronauta u NASA-inoj misiji Artemis II ušlo je u tzv. Mjesečevu „sferu utjecaja”, područje u kojem gravitacija Mjeseca jače djeluje na letjelicu nego Zemljina, javlja AFP.

Do tog prijelaza došlo je četiri dana, šest sati i dvije minute nakon početka misije, na udaljenosti od oko 62.800 kilometara od Mjeseca i 373.400 kilometara od Zemlje. Sljedeći važan korak očekuje se kasnije u ponedjeljak, kada će posada obići tamnu stranu Mjeseca i otisnuti se dalje u svemir nego ijedan čovjek dosad.

„Izuzetno smo uzbuđeni zbog sutrašnjeg dana”, izjavila je Lori Glaze, zamjenica administratora za razvoj istraživačkih sustava u NASA-i. „Naši operativni i znanstveni timovi spremni su za prvi prelet Mjeseca nakon više od 50 godina.”

Riječ je o prvim astronautima na putu prema Mjesecu nakon završetka programa Apollo 1972. godine. Dok su misije Apollo prolazile na oko 110 kilometara iznad površine, posada Artemisa približit će se na nešto više od 6.400 kilometara, što će im omogućiti pogled na cijeli Mjesec, uključujući i područja blizu oba pola.

Tijekom preleta, koji će trajati oko šest sati, astronauti će Mjesec promatrati golim okom i kamerama. Očekuju ih prizori njegove udaljene strane, koji su za posade Apolla često bili preslabi ili nedostupni.

Kada Orion zađe iza Mjeseca, komunikacija sa Zemljom bit će prekinuta na oko 40 minuta, jer će Mjesec blokirati radijske signale potrebne za vezu s mrežom Deep Space Network.

„Važno je naglasiti da ne znamo točno što će vidjeti”, rekla je glavna znanstvenica misije Kelsey Young.

Ako sve prođe prema planu, astronauti – Amerikanci Christina Koch, Reid Wiseman i Victor Glover te Kanađanin Jeremy Hansen – mogli bi postaviti rekord u udaljenosti od Zemlje koji je dosegao čovjek.

Već su zabilježili prizore Mjeseca kakve ljudsko oko dosad nije vidjelo. NASA je objavila fotografiju na kojoj se vidi udaljeni Mjesec s jasno uočljivim bazenom Orientale, golemim kraterom koji podsjeća na metu.

Na peti dan desetodnevne misije Orion se nalazio gotovo 346.000 kilometara od Zemlje i oko 65.000 kilometara od Mjeseca. Posadu je ceremonijalno probudio bivši astronaut Charlie Duke, koji je hodao Mjesecom 1972. godine u misiji Apollo 16.

NASA je izvijestila da je posada uspješno provela demonstraciju ručnog upravljanja letjelicom te dodatno razradila plan preleta, uključujući analizu i fotografiranje ključnih površinskih obilježja.

Istodobno se posebna pažnja posvećuje sustavima za održavanje života u letjelici. „Ovo je prvi put da astronauti lete ovim svemirskim brodom i prikupljanje podataka o njegovim sustavima iznimno je važno”, rekao je čelnik NASA-e Jared Isaacman.

Astronauti su također testirali svoja zaštitna „survival” odijela, koja se koriste pri polijetanju, povratku u Zemljinu atmosferu i u izvanrednim situacijama poput gubitka tlaka u kabini.

Iako neće sletjeti na površinu Mjeseca, tijekom obilaska trebali bi nadmašiti dosadašnji rekord udaljenosti od Zemlje. Prikupljeni podaci bit će ključni za buduće misije, uključujući Artemis III planiranu za 2027. i Artemis IV, koja bi 2028. trebala donijeti novo spuštanje ljudi na Mjesec.