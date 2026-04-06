Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak. Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu. Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

Nove, zadivljujuće fotografije koje su snimili astronauti misije Artemis II pružaju jedinstven pogled na Mjesec i unutrašnjost svemirske letjelice Orion. Fotografije ujedno i otkrivaju kako izgleda svakodnevni život posade tijekom njihova putovanja prema novoj povijesnoj prekretnici. Jedna od najzanimljivijih fotografija prikazuje dio Mjeseca koji do sada nikada nije bio viđen ljudskim okom, područje poznato kao bazen Orientale. Prema podacima NASA-e, riječ je o regiji koju su do sada bilježile isključivo robotske sonde. Ovaj golemi krater, širok oko 965 kilometara, predstavlja važnu prijelaznu zonu između bliže i dalje strane Mjeseca, piše CNN

NASA's Artemis II Crew Launches to the Moon
