Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak. Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu. Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin. Nove, zadivljujuće fotografije koje su snimili astronauti misije Artemis II pružaju jedinstven pogled na Mjesec i unutrašnjost svemirske letjelice Orion. Fotografije ujedno i otkrivaju kako izgleda svakodnevni život posade tijekom njihova putovanja prema novoj povijesnoj prekretnici. Jedna od najzanimljivijih fotografija prikazuje dio Mjeseca koji do sada nikada nije bio viđen ljudskim okom, područje poznato kao bazen Orientale. Prema podacima NASA-e, riječ je o regiji koju su do sada bilježile isključivo robotske sonde. Ovaj golemi krater, širok oko 965 kilometara, predstavlja važnu prijelaznu zonu između bliže i dalje strane Mjeseca, piše CNN. FOTO Spektakularne fotografije s misije Artemis II

Astronautkinja Christina Koch istaknula je kako su prvi pogledi na udaljenu stranu Mjeseca bili iznimno dojmljivi. To je strana, koja je trajno okrenuta od Zemlje i rijetko je viđena, Kako je izjavila, osjećaj je potpuno drugačiji od onoga na što su navikli promatrajući Mjesec sa Zemlje. Kako prenosi CNN, fotografije snimljene iz unutrašnjosti kapsule Orion pokazuju promjenu fokusa misije, od pogleda na Zemlju, koja je ranije dominirala kadrovima, prema sve većem približavanju Mjesecu. Posada se trenutno nalazi više od polovice puta do svog odredišta, a očekivani prelet oko Mjeseca planiran je za ponedjeljak.

Astronauti su primijetili kako Mjesec postaje sve veći kroz prozore letjelice kako se približavaju cilju. Istovremeno, fotografije Zemlje snimljene tijekom misije jednako su impresivne, nudeći perspektive koje ljudsko oko nije vidjelo još od vremena Apollo misija, kada su astronauti posljednji put napustili Zemljinu orbitu.

Tijekom misije, posada se redovito javlja uživo putem prijenosa NASA-e, omogućujući javnosti uvid u njihov svakodnevni život u svemiru. Na jednoj od novijih fotografija vidi se kako je unutrašnjost letjelice namjerno zamračena kako bi se smanjio odsjaj na prozorima, što je kanadskom astronautu Jeremyju Hansenu omogućilo jasan pogled na svemir i Mjesec. Kao i tijekom prethodne misije Artemis I iz 2022. godine, i ova misija uključuje snimanje takozvanih “selfie” fotografija. Solarni paneli letjelice Orion opremljeni su kamerama visoke rezolucije koje mogu zabilježiti jedinstvene kadrove s Mjesecom ili Zemljom u pozadini.