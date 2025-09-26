Porezna o izmjenama Općeg poreznog zakona: Građanima se neće oduzimati računala te ključevi i šifre

Nakon što su mediji pisali o detaljima Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona koji je pušten u javno savjetovanje, oglasila se i Porezna uprava. Naime, neki analitičari smatraju kako novi zakon zadire u privatnost, dok drugi kažu da u njemu nema ničega spornog.

Iz Porezne uprave kažu kako se izmjene i dopune OPZ-a nalaze na javnom savjetovanju koje omogućava stručnoj javnosti i građanima davanje primjedbi i komentara. Sve primjedbe i komentari su dobrodošli i bit će razmotreni u daljnjem zakonodavnom postupku, dodaju.

- Opći porezni zakon se odnosi na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a ne na građane. Izmjenama i dopunama OPZ-a ne predlažu se nove ovlasti, već se predlaže prilagodba standardnih ovlasti Porezne uprave novom digitalnom načinu poslovanja. Detaljnije se propisuje sam postupak izuzimanja i kopiranja podataka, uz navođenje formulacije prema kojoj se mogu koristiti samo podaci koji izravno ili neizravno utječu na poreznu obvezu. Neutemeljena je tvrdnja da će se građanima oduzimati računala te ključevi i šifre. Porezni propisi nekih država sadrže identične odredbe, a hrvatska Porezna uprava prati standarde obavljanja poreznog nadzora uz istovremenu zaštitu privatnosti i podataka. Kao što je već naprijed navedeno sve primjedbe i komentari na javnom savjetovanju bit će detaljno razmotreni - pojašnjavaju iz Porezne uprave.