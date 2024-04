Popularna TikTokerica ubijena u Iraku: Snimljen trenutak ubojstva ispred njezine kuće

Zvijezda TikToka iz Iraka, poznata stotinama tisuća online sljedbenika kao Om Fahad, ubijena je u napadu ispred svoje kuće u istočnom Bagdadu. Snimka nadzorne kamere snimila je napad u petak, a vidi se napadač u tamnoj odjeći i s kacigom kako silazi s motocikla, hoda prema crnom terencu i puca u Om Fahad koja je sjedila unutra. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je formiralo tim koji će istražiti okolnosti ubojstva.

Om Fahad, čije je pravo ime Ghufran Sawadi, imala je gotovo pola milijuna pratitelja. Na TikToku je dijelila videozapise na kojima pleše uz pop glazbu. U veljači 2023. sud ju je osudio na šest mjeseci zatvora zbog toga što njezini videozapisi sadrže “nepristojan govor koji podriva skromnost i javni moral”. Neki od njezinih videa imali su više od milijun pregleda, piše Al Jazeera.

Još pet kreatora online sadržaja tada je dobilo zatvorske kazne do dvije godine, a protiv ostalih su pokrenute istrage. To se dogodilo nakon što je iračko Ministarstvo unutarnjih poslova u siječnju 2023. pokrenulo odbor za otkrivanje "opscenog i ponižavajućeg sadržaja" koji su na internetu objavili utjecajni ljudi poput Sawadi. Cilj toga bio je očuvanje "morala i obiteljske tradicije". Također, stvorena je internetska platforma na kojoj su korisnici mogli prijavljivati sadržaj. Vlasti su u to vrijeme tvrdile da je javnost pozdravila platformu te da su stigli desetci tisuća prijava. Neki kreatori online sadržaja bili su prisiljeni ispričati se i ukloniti neke od svojih objava nakon oštrih mjera ministarstva.

Euro-Med Human Rights Monitor sa sjedištem u Ženevi objavio je u prošlogodišnjem izvješću da nije našao nikakve osnove za podizanje optužnice protiv Om Fahad te da njezin sadržaj ne prelazi granice njezinih prava na slobodu mišljenja, izražavanja ili objavljivanja. Neovisna organizacija izrazila je zabrinutost da bi se "ova kampanja mogla proširiti na ograničavanje javnih sloboda u zemlji, kriminaliziranje kritike pojedinaca prema dužnosnicima ili državnim institucijama i legitimiziranje suđenja političkim aktivistima".

Om Fahad nije prva iračka influencerica ubijena usred sve većeg gušenja sloboda na internetu. Noor Alsaffar, 23-godišnja TikTokerica sa stotinama tisuća pratitelja, ubijena je u rujnu 2023. godine. Taru Fares, 22-godišnju influencericu, ustrijelili su naoružani napadači 2018. godine. YouTubu zvijezdu Tibu al-Ali (22) prošlog je siječnja zadavio njezin otac, piše Al Jazeera.

