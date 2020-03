Ponovno vojni kamioni odvoze lijesove iz Bergama

Talijanski vojni kamioni su se ponovno vratili u Bergamo i ponovno, tri dana poslije prvog prijevoza, odnose lijesove u druge gradove na kremiranje. Sada su prebacili 74 lijesa, a prije tri dana 65, jer na groblju u Bergamu krematorij, koji radi 24 sata na dan, ne može kremirati sve lijesove umrlih od koronavirusa. U petak, samo u Bergamu, umrlo je 48 osoba, a u subotu ujutro umrle je već 21 osoba. Lijesove je konvoj vojnih kamiona odveo u Ferraru, Copparo i Serravalle Scrivia na kremiranje. Urne s pepelom će, dakako, biti vraćene u Bergamo obiteljima umrlih osoba.

Bolnica Papa Giovanni XXIII. je u par tjedana pretvorila svoj odjel intenzivne njege u najveći takav odjel u Europi, ali ni to nije dovoljno da primi sve bolesnike. Pacijente se prebacuje u druge bolnice u druge gradove. Načelnik Bergama Giorgio Gori traži, zajedno s načelnicima drugih gradova u regiji Lombardiji najpogođenijoj koronavirusom, traži od vlade Giuseppea Contea još restriktivnije mjere od onih koje su uvedene od subote ujutro.

“Moramo sve blokirati ako želimo zaustaviti koronavirus”, kaže Gori.

VIDEO Postavljanje bolničkih kreveta u Areni

Naime, prema novim mjerama trgovine hranom mogu ostati otvorene i nedjeljom. No, neke općine su već odredile zatvaranje trgovina vikendom, ali to stvara veće redove i dakle veća okupljanja pred trgovinama drugim danima. Prema novoj odredbi javni uredi ostaju otvoreni. I privatni uredi mogu biti otvoreni ako nije moguć rad iz kuće, smart working. Agencija za prikupljanje poreza zatvorila je svoje urede i obustavila plaćanja zaostalih poreza do 25. ožujka, prema prvoj odredbi, ali je moguć produžetak roka.

Vlada je novom odredbom znatno smanjila mogućnost izlazaka. Odredila je zatvaranje javnih parkova, što su neki gradovi kao Rim već ranije samostalno odlučili. Zabranjen je jogging i drugi sportovi, a što je do sada bilo dozvoljeno.

VIDEO Na parkiralištu KB Dubrava Hrvatska vojska montira mobilnu bolnicu za oboljele od koronavirusa

Ministarstvo unutarnjih poslova je povećalo broj patrola i blokada na izlascima iz gradova. Angažirana je i vojska u gradovima. Kontrolira se imaju li osobe na ulicama i u automobilima opravdani razlog svoga izlaska. Gradonačelnica Rima Virginia Raggi odredila je da gradska policija kontrolira sve izlaske iz grada, posebno one prema moru, pošto je lijepo vrijeme i postoji mogućnost da neki požele otići do plaža.