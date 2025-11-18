Naši Portali
SIGURNOSNA UGROZA

Poljaci podižu razinu sigurnosti u zemlji. Sabotažu željeznice izvršili ruski agenti

Polish PM Tusk visits blast site on railways of Warsaw-Lublin line in Mika
Foto: KPRM/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
18.11.2025.
u 15:36

Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge, otkrivši da je riječ o dvoje ukrajinskih državljana koji su surađivali s ruskim obavještajnim agencijama te su pobjegli u Bjelorusiju

Poljska će povisiti razinu prijetnje na određenim željezničkim prugama te vojno štititi ključnu infrastrukturu, najavio je u utorak njezin premijer Donald Tusk nakon što su oštećene tračnice pruge koja vodi prema Ukrajini. „Čelnik agencije za unutarnju sigurnost i ministar unutarnjih poslova zatražili su da uvedem treću razinu prijetnje, Charlie, zbog terorističkih prijetnji”, rekao je Tusk parlamentu.  „To će se odnositi na određene željezničke pruge, dok će ostatak zemlje ostati pod drugom razinom prijetnje”. 

Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge, otkrivši da je riječ o dvoje ukrajinskih državljana koji su surađivali s ruskim obavještajnim agencijama te su pobjegli u Bjelorusiju. Glasnogovornik poljskih specijalnih službi rekao je ranije u utorak da sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe. Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama.

Donald Tusk je također naglasio da je detonirana eksplozivna naprava C4 pored sela Mika, koja je oštetila podnožje vagona dok je vlak polazio. Kamere su zabilježile taj događaj, ali vozač vlaka kaže da nije primjetio eksploziju. Drug akt sabotaže se dogodio dva  dana poslije, 17. studenog kad je vlak sa 475 putnika naglo morao zakočiti zbog oštećenja infrastrukture, prenosi BBC.

 Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika. 

VA
VanjaPlank
16:29 18.11.2025.

Mi podižemo godišnju naknadu za Pupijevu kulturu na 22-je milijarde eura. A Naftne,plinske terminale i slično pitaj Boga ko uopče čuva.

ST
studenac
16:23 18.11.2025.

Rekao sam ja da će na kraju biti ukrajinci sa nekim "ruskim genima" iliti suradnjom. Dobio sam hrpu minusa... a vid' sad. UKRAJINCI SU MINIRALI PRUGU! Da ne bi bilo dilema.

