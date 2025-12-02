Naši Portali
NAWROCKI OTKAZUJE SUSRET

Poljska desnica ipak se nije potpuno distancirala od Putinova prijatelja Orbána

Autor
Tomislav Krasnec
02.12.2025.
u 18:28

Poljski konzervativci i dalje su solidarni s Viktorom Orbánom u onim područjima politike u kojima čvrsto vjeruju da im se interesi preklapaju

Poljski predsjednik Karol Nawrocki, nedavno izabran kao kandidat iz redova konzervativne stranke Pravo i pravda, koja tradicionalno njeguje nepovjerenje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te bliske odnose s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i njegovom strankom Fidesz, otkazao je zbog Orbánova posjeta Moskvi svoj susret s mađarskim premijerom, planiran za četvrtak ovoga tjedna. Ali, bez obzira na tu simboličnu gestu, poljski konzervativci i dalje nisu previše kritični prema svom mađarskom prijatelju koji bez imalo srama glumi najboljeg europskog prijatelja njihova ruskog neprijatelja.

Ključne riječi
euroskepticizam Putin Orban Nawrocki

