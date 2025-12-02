Poljska desnica ipak se nije potpuno distancirala od Putinova prijatelja Orbána

Poljski predsjednik Karol Nawrocki, nedavno izabran kao kandidat iz redova konzervativne stranke Pravo i pravda, koja tradicionalno njeguje nepovjerenje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te bliske odnose s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i njegovom strankom Fidesz, otkazao je zbog Orbánova posjeta Moskvi svoj susret s mađarskim premijerom, planiran za četvrtak ovoga tjedna. Ali, bez obzira na tu simboličnu gestu, poljski konzervativci i dalje nisu previše kritični prema svom mađarskom prijatelju koji bez imalo srama glumi najboljeg europskog prijatelja njihova ruskog neprijatelja.
