Poljska desnica ipak se nije potpuno distancirala od Putinova prijatelja Orbána

SPRIJEČENA OTMICA

Djevojčica (6) u Beču spasila obitelj od nasilnog oca. Policajcu rukom pokazala SOS znak

Majka je policiji rekla kako je od supruga bila prisiljena, zajedno s djecom ući u automobil i na vožnju. Kako se je potom ispostavilo 39 - godišnji Iračanin je imao, upravo zbog nasilja u obitelji, od nedavno zabranu prilaska obitelji, te je nakon najnovijeg incidenta, kako navodi list “Heute”, uhićen i osumnjičen za pokušaj otmice