Inicijativa za novo povjerenstvo ide naruku odbjeglom Todoriću

Kaznene prijave političkih stranaka Slobodna Hrvatska i Živi zid vezano uz e-mailove u aferi Hotmail prekjučer su zaprimljene u nenadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu koji će ih proslijediti USKOK-u na obradu, kako doznajemo u Državnom odvjetništvu RH. Iz DORH-a poručuju kako neće biti instrument bilo koje političke opcije te, s obzirom na to da je riječ o predmetu od izuzetnog značaja za cjelokupnu javnost, u svim tim slučajevima zatraženo je žurno postupanje. Inače, e-mailove DORH je prvi put vidio kad i sva javnost na portalu Index. Zabunu i šum u komunikaciji vjerojatno su izazvali SMS-ovi o kojima je javnost izvijestio čelnik HHO-a Ivan Zvonimir Čičak. SMS-ove je, kako je rečeno, DORH zaprimio sredinom travnja te ih proslijedio nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu koje vodi istragu o Agrokoru. Identične SMS materijale DORH je zaprimio i iz Ureda predsjednice te iz još nekih izvora...

Još istražuju prijavu Todorića

Još lani Ivica Todorić podnio je kaznenu prijavu protiv Martine Dalić, Ante Ramljaka, Thomasa Wagnera, supredsjedatelja uprave Knighthead Capital Managementa i same tvrtke, a ona se još obrađuje. Iako nije podnesena formalna prijava, relevantno je i pitanje tko je e-mailove proslijedio Indexu, bilo netko od sudionika e-komunikacije, bilo netko izvan tog kruga, o čemu je pri podnošenju ostavke govorila bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Policija istražuje sve što je potrebno vezano uz relevantnost e-mailova i SMS-ova. Što se SMS-ova tiče, autori se ne znaju. Oni sadržajno idu naruku tezi obrane Ivice Todorića o politički motiviranom progonu. S obzirom na to da su dospjeli u javnost posredovanjem HHO-a, vrijedno je znati da je od 2008. do 2016. HHO od Agrokora dobio 1,8 milijuna kuna donacija. Moguće je da će istražujući objavljene e-mailove kriminalisti pronaći i one, možda i ključne, koji nisu objavljeni. Sami e-mailovi ne moraju DORH-u biti dokaz, ali mogu biti koristan podatak koji ih može dovesti do relevantnih dokaza. To što je javnosti i političkim akterima nedvojbena politička i/ili moralna odgovornost sudionika e-prepiske, a i što zbog njena sadržaja zaključuju o pogodovanju kreatorima lex Agrokor jer su zastupali banke kreditore Agrokora ili su ušli u izvanrednu upravu kao savjetnici, što se DORH-a tiče, još je na dugom štapu sve dok policija izvidima ne ustanovi opravdanost sumnji i dokazan uzročno-posljedični slijed.

Što se tiče zahtjeva za novo saborsko istražno povjerenstvo, u DORH-u se ne žele izjašnjavati jer je to u domeni politike. Prethodno povjerenstvo prestalo je s radom kad je formalno započela državnoodvjetnička istraga o Agrokoru jer je smislenim tumačenjem zaključeno da se i ta istraga – koje 1996., kad je donesen Zakon o istražnim povjerenstvima, nije bilo – treba tumačiti kao “sudbeni postupak” čijim pokretanjem povjerenstvo mora odmah prestati s radom ili se za ta pitanja ne može ni osnovati. To bi i sada trebalo vrijediti. To više što je upravo prekid rada Povjerenstva za Agrokor kao političkog tijela bio jedan od argumenata britanskoj sutkinji da odbije tvrdnje obrane Ivice Todorića o političkom progonu. Kako je taj postupak u Londonu u tijeku, nova politička inicijativa ide u prilog Todoriću, premda to njezini inicijatori sigurno ne žele.

Očitovanje o Šavoriću

Što se tiče disciplinskog postupka u Hrvatskoj odvjetničkoj komori o sukobu interesa Borisa Šavorića kao autora lex Agrokor i savjetnika ruske VTB banke i izvanredne uprave Agrokora, disciplinski tužitelj, odvjetnik Alen Jakobović, 28. veljače zatražio je od DORH-a očitovanja te 5. ožujka zaprimio povratnicu, ali odgovor nije dobio. Doznajemo da je upit proslijeđen ŽDO-u u Zagrebu. Ta odvjetnička istraga traje već godinu dana jer su se čekala očitovanja odvjetnika, Ante Ramljaka, ruske VTB banke..., od kojih su neka iziskivala dodatne upite. Jakobović je i u povodu e-mailova u ponedjeljak poslao niz upita Vladi na koje očekuje odgovor za 10-15 dana. – Čim stignu odgovori DORH-a i Vlade, moći će se odlučiti o odbacivanju prijave ili podizanju optužnice zbog sukoba interesa, eventualnom besplatnom zastupanju i drugim sumnjama – kaže Jakobović. On ne zna je li Boris Šavorić već bio sankcioniran s 20.000 kuna kazne zbog reklamiranja, ali kod podizanja optužnice to se provjerava jer je to otegotna okolnost u slučaju nove kazne.