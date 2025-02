Policija potvrdila da je uhitila Dabru, on prije toga hvalio Milanovića: 'Pravi frajer, on ima mu*a'

Josipu Dabri (DP) je skinut imunitet

Prihvaćen je i zahtjev za određivanje istražnog zatvora Dabri, sa 99 glasova za

DP-ov zastupnik je uhićen

Tijek događaja:

16:58 - Uhićen je Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede kojemu je Sabor skinuo imunitet. Naime, otvorila se priča o njegovu pucanju iz oružja i davanju vatrenog oružja maloljetnom djetetu, što se sada i istražuje.

- Danas, 26. veljače, na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, policijski službenici su uhitili 42-godišnjaka koji će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Nakon toga će u suradnji s državnim odvjetništvom biti priveden Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku na daljnje postupanje - priopćila je PU vukovarsko-srijemska ne navodeći identitet.

10:50 - ''Neću reći ni da ni ne'', odgovorio je Josip Dabro na pitanje novinara nakon glasovanja hoće li vladajuće podržati i nakon istražnog zatvora koji bi mu mogao biti određen. Prije nego što se zaputio za Slavoniju, novinari su ga pitali ima li kakvu poruku za Marija Radića, na što je rekao da ''ne ostavlja poruke''.

''Ja razumijem da se vlast čuva, ali oporba je trebala biti protiv. Izvanredni izbori? Sve je opcija u ovoj državi. DP je jedinstven i jasno se iščitavaju poruke da nećemo biti sluga nikome. Ovo je ojačalo stranku, vidjeli ste sinoć u anketama da je DP u uzlaznoj putanji, da je jedinstven'', poručio je. Dabro je kazao i kako se čuo s Plenkovićem, no na pitanje o čemu su razgovarali, odgovorio je: ''Neka vam on kaže što mi je rekao''. Kada su ga pitali za predsjednika Zorana Milanovića, koji je kazao kako nema razloga da pritvore DP-ovog zastupnika, Dabro je odgovorio kako je on ''pravi frajer'' i da ''ima m*da*''.

10:20 - Kreće glasovanje o skidanju imuniteta. Josipu Dabri sa 107 glasova za jednoglasno je izglasano skidanje imuniteta za vođenje kaznenog postupka. Ovim glasovanjem i Josip Dabro podignuo ruku je da mu se skine imunitet. U glasovanju oko odobrenja za ''lišenje slobode'', odnosno za određivanje istražnog zatvora Josipu Dabri u istom zahtjevu 99 glasova je bilo za, a 7 protiv.

Foto: Sabor TV

10:10 - Krenula je stanka, a glasovanje će krenuti u 10.20 sati.

10:05 - Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako će stranka glasovati za skidanje imuniteta Josipu Dabri. ''Upravo zbog principa mi ćemo ostati danas, glasat ćemo za, da se svi uvjerite što vam Turudić radi. Isto tako da DP shvati da ne može tražiti nešto od nas preko nekoga, a onda glasuje s HDZ-om na odborima. Ne može to tako'', kazao je Siniša Hajdaš Dončić.

9:42 - Gospodine Mlinarić, svima je jasno da samo vi držite ljestve Turudiću. Da raskinete većinu, mi bismo sutra mogli imati novu većinu i novog glavnog državnog odvjetnika, poručila je Marija Selak Raspudić. U obranu Sandre Benčić stao je i Krešo Beljak, kao i Marijana Puljak.

- Imali ste priliku biti hrabri i srušiti Ivana Turudića. Kleli ste se u borbu protiv korupcije, a sada držite ljestve jedinoj osuđenoj poliičkoj organizaciji - kazala je Puljak, pa podignula knjigu ''Zbogom oružje'' Ernesta Hemingwayja namijenjenu Josipu Dabri da je ''čita u dugim noćnim satima u zatvoru''.

9:37 - Počela je sjednica Sabora. Na redu je glasovanje s obzirom na to da je rasprava o skidanju imuniteta zaključena, no prije samog glasovanja zatraženo je nekoliko zahtjeva za stankom.

- Danas imamo situaciju gdje se moral gleda određenom matematikom, brojem ruku. Je li ta ruka znak odgovornosti ili je ona oblik prikaza naše savjesti? Ono što vam jasno i bez susprezanja želim reći da je ta ruka refleksna gesta poslušnosti - komentirao je Mostov Ante Kujundžić. Stanku je zatražila i predsjednica Možemo Sandra Benčić.

- Ovo je trenutak koji se opetovano događa Plenkovićevoj koaliciji, a to je kada će Dabro izaći iz pritvora. Dragi građani, Plenković je doveo u pitanje hoće li neka socijalna pitanja biti izglasana, ovisno o tome jesu li pojedini zastupnici u zatvoru ili ne. Dokle god je Dabro ucjenjiv, dotle će DP sjediti ovdje i držati kvorum HDZ-u. Kada bi DP bio toliko ljut, onda ne bi ovdje sjedili, a onda ne bi bilo ni kvoruma. Samo DP zajedno s Dabrom drži HDZ i Plenkovića na vlasti, sve dok nisu u pritvoru i dok se iz njega ne vrate - poručila je.

9:30 - Prije početka sjednice komentar na cijelu situaciju dali su zastupnici koji su stigli na glasovanje. Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics poručio je kako ova situacija ''nikome nije ugodna'' - ni Josipu Dabri, pa ni ostalima.

- Ovo se dogodilo prije nego što je bio zastupnik, izgleda ružno ali će svatko platiti svoju cijenu što je počinio. Moj je dojam da smo svi bili puni poštovanja jedni prema drugima na koalicijskom sastanku - komentirao je. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je kako na glasovanju ''neće biti iznenađenja''.

- To je redovan postupak za zastupnike, bez obzira na bizarnost razloga što se okupljamo. Bizarno je zbog čega se zahtjev šalje. Ne vidim posebna zastrašivanja, ali vidim reakciju pojedinih stranaka da se izvuku iz situacije u kojoj se nalaze - kazao je pa otišao u Sabor.

9:07 - Josip Dabro stao je pred novinare prije sjednice Sabora. Ponovio je kako svoj mandat u Saboru neće nikome dati, pa ironično poručio sucu istrage u njegovom slučaju da mu dodijeli maksimalni istražni zatvor.

- Ja očekujem da policija dođe po mene i da odradim posao koji trebam. Po kafićima sjede i oni koji su ubili ljude, ali Dabro sa smiješkom odlazi u zatvor. Premijer je predsjednik HDZ-a i on može svojim zastupnicima govoriti što da rade, mene su izabrali građani 5. izborne jedinice, to su ljudi koji žive od poljoprivrede i šumarstva. Moju politiku osobnu i politiku DP-a ćemo voditi mi. Zahvaljujem predsjedniku države što razmišlja zdravorazumski. Tko je osoba koja stoji iza svega ćemo razgovarati nakon što se sve smiri - komentirao je. Premijer i Dabro su jučer razgovarali, potvrdio je DP-ovac, dodajući kako je on kazao premijeru kako ''nije mazohist da se netko iživljava nad njim, ali će u zatvor ako se utvrdi da je kriv''.

- Ja sam preuzeo političku odgovornost, mislim da sam podignuo političku i moralnu vrijednost svojim odlaskom - kazao je. Nadovezao se i Stipo Mlinarić Ćipe.

- Pokazali smo da se ne bojimo nikoga, niti podzemlja niti duboke države. Mnogi bi željeli da ga se zamijeni žetončićem, DP ne pristaje na žetoniranje. Ovo nije ucjena, ovo je politička odluka DP-a: ne pristajemo na maltretiranje našeg zastupnika. Nismo kukavice kao oporba koja nije u stanju stisnuti crveni gumb i reći Turudiću da će raditi što želi, to se i njima može dogoditi - komentirao je. Sastanak vladajuće koalicije je bio korektan, naglasio je, no dodao kako je rečeno da ''DP-om nitko neće upravljati''.

8:20 - Mandatno-imunitetno povjerenstvo jučer je prihvatilo zahtjev DORH-a za skidanjem imuniteta, zbog čega je danas glasovanje o tom pitanju stavljeno na dnevni red. Predsjednik DP-a Ivan Penava potvrdio je kako neće na mjesto Dabre neće doći neki drugi zastupnik, bude li Dabro uhićen, što dovodi u pitanje vladajuću koaliciju koja je na 76 ruku. Iako se postavlja pitanje kako može vladajuća koalicija funkcionirati s Dabrom u istražnom pritvoru, premijer Andrej Plenković je poručio je kako problema ''neće biti''.

- Što se tiče Domovinskog pokreta, što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine. Stvar vezana za kaznena djela koja se njemu stavljaju na teret tiču se vremena prije nego što je postao saborski zastupnik, prije nego što je bio ministar, i prije formiranja ove parlamentarne većine - poručio je. U vladajućoj koaliciji, dodao je, smatraju da ne bi bilo ni pametno ni korisno da takva situacija privatnog karaktera iz ranijeg vremena dovede u pitanje funkcioniranje vlade i parlamentarne većine.

"Mi smo predugo ovdje da ne bismo mogli iznaći rješenje za ovu situaciju, tako da vjerujemo da će on (Dabro) ovu situacije rješavati na odgovarajući način, koristeći sva pravna sredstva, a da to istodobno neće ugroziti funkcioniranje većine", rekao je Plenković.

8:00 - Na početku zastupnici će glasovati o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva da se zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri skine imunitet. Skidanje imuniteta Dabri zatražilo je Državno odvjetništvo RH zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari. Na dnevnom redu Sabora su i rasprave o tri izvješća - o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2023., o radu probacijske službe za 2023. te o broju birača upisanih u registar birača po izbornim jedinicama za prvo i treće tromjesečje 2024. Zastupnici će izreći i mišljenje o prijedlogu liste kandidata Programskog vijeća HRT-a.

