Ruski predsjednik Vladimir Putin tradicionalno je prisustvovao ponoćnoj pravoslavnoj uskrsnoj liturgiji u Katedrali Krista Spasitelja u blizini Kremlja. Na službi je bio i Errol Musk, otac američkog milijardera Elona Muska, koji je redoviti posjetitelj Rusije. Putin je ušao u katedralu opušteno, djelujući umorno i s vidljivim slojem šminke. Uz njega je bio i gradonačelnik Moskve Sergej Sobyanin. Tijekom svečane poruke Putin je rekao: "Veliki blagdan Uskrsa ispunjava srca milijuna ljudi iskrenom radošću, vjerom u svemoć života, u trijumf ljubavi, dobra i pravde, te nas ujedinjuje oko stoljetnih očinskih tradicija, nepobitnih duhovnih i moralnih vrijednosti i ideala".

Posebno je zahvalio, kako je rekao, herojima – sudionicima i veteranima specijalne vojne operacije. Errol Musk, južnoafrički poduzetnik, boravi u Rusiji na dvotjednom putovanju zbog „istraživačkih projekata s ruskim znanstvenicima“. Već je ranije izražavao divljenje prema Putinu, a nedavno je čak kritizirao vlastitog sina Elona Muska zbog nesuglasica s Donaldom Trumpom. Na uskrsnoj službi Errolu Musku je iskazana posebna čast, dok su svi ostali stajali tijekom cijele duge pravoslavne mise, njemu je učinjena iznimka, piše Daily Mail.

Podsjetimo, Errol Musk kako je pisao New York Times optužen je za seksualno zlostavljanje petero svoje djece i pastorčadi u razdoblju od 1993. godine do danas. Prema izvještaju, optužbe se temelje na sudskim spisima, policijskim dokumentima, osobnim pismima, e-mailovima, intervjuima sa socijalnim radnicima te svjedočenjima članova obitelji. Najranija optužba datira iz 1993. godine, kada je Errolova pokćerka rekla rodbini da ju je dodirivao u obiteljskoj kući. Deset godina kasnije, ista pokćerka navodno ga je uhvatila kako njuši njezino prljavo donje rublje. Članovi obitelji optužili su ga i za seksualno zlostavljanje dviju bioloških kćeri te posinka. New York Times tada je pisao da Errol Musk, koji je bio oženjen tri puta i ima najmanje devetero djece i pastorčadi, ima snažnu kontrolu nad velikim dijelom obitelji. Zbog toga su neki članovi obitelji, uključujući Elona Muska, rijetko javno spominjali svog oca. Errol Musk je odmah odbacio sve navode New York Timesa nazvavši ih lažima.