Policija otkrila: Strani turisti nisu prijavili napad na Bačvicama, ali pokrenuli smo istragu

Jučer se na društvenim mrežama i u medijima brzinom munje proširila priča o incidentu u Splitu. Situaciju je podijelio bloger Ricky Liu kojeg na Instagramu prati više od 250.000 ljudi. On je s partnerom i prijateljima odlučio posjetiti popularnu plažu Bačvice gdje su namjeravali snimati fotografije u moru, no nekima je zasmetalo što se zagrljeni fotografiraju on i njegov dečko.

U početku su djeca na njih bacala pijesak, a oni su mislili da se to događa slučajno, dok nisu shvatili da ih namjerno gađaju. Ricky ih je zamolio da prestanu, na što su se oni počeli kreveljiti i predbacivati im zbog spolne orijentacije. Nakon nekog vremena su počeli bacati oblutke, zbog čega je grupa odlučila napustiti lokaciju.

Ricky je u videu objavljenom na društvenim mrežama objasnio kako je snimao sve što se događalo jer se osjećao nesigurno, a ispada da je za to imao i razlog. Kada se napadima pridružio i odrasli par koji je na njih bacao čikove i kamenje, zaključili su da je vrijeme da se maknu. "Tada smo odlučili otići s plaže. Onda je došao jedan muškarac, slijedio nas je i udario mog prijatelja Craiga u lice i zabio mu glavu u stablo" kazao je šokirani Ricky u videu.

Na kraju videa obratio se svim gay pratiteljima koji su možda namjeravali putovati u Hrvatsku i upozorio ih da to ne čine, ili da budu iznimno pažljivi. "Nisam ljutit, nego razočaran. Sada se tijekom cijelog svog odmora moram bojati za svoju sigurnost", zaključio je. Nastavno na cijelu situaciju, danas smo se odlučili obratiti splitskoj policiji i upitati ih za tijek istrage.

"Obavještavamo vas da nismo zaprimili prijavu događaja, već smo za isti saznali nakon objave u medijskom prostoru. Odmah po saznanju za događaj pokrenuli smo istraživanje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. Protiv za sada nepoznatog počinitelja nadležnom državnom odvjetništvu podnijet ćemo kaznenu prijavu vezano uz kazneno djelo Nasilničko ponašanje" odgovorili su nam iz PU splitsko-dalmatinske. S obzirom na to da je Ricky uspio snimiti lica počinitelja, dobre su šanse da budu pronađeni.

