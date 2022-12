Pokušao otključati vrata stana, pa shvatio da je s njegovom ženom drugi muškarac. Nastao je kaos

Tog je jutra oko 8.40 sati muškarac (55) pokušao otključati vrata svojeg stana u kojem je živio sa suprugom na prvom katu stambene zgrade u Zagrebu. Nije uspio i onda se dogodilo nešto zbog čega je zaradio optužnicu s prijedlogom da ga se osudi na osam mjeseci uvjetnog zatvora. Prema optužnici, on je u lipnju “došao do stana na prvom katu u kojem živi njegova supruga, a u kojem se nalazio i muškarac s kojim je njegova supruga u ljubavnoj vezi”.

“Ključem je pokušao otvoriti ulazna vrata stana, u čemu nije uspio s obzirom su ista bila zaključana dodatnom bravom sa zasunom, zbog čega je tjelesnom snagom pokušao otvoriti vrata stana. Kako nije uspio, u nakani da ustraši svoju suprugu, rekao joj u dva navrata: K...., otvori vrata, ubit ću vas!”, naglašava se u optužnici, piše Danica.hr.

Supruga je iskoristila blagodat nesvjedočenja te nije željela o tome ništa reći, ali nije odustala od uloge žrtve kaznenog djela. Njezin ljubavnik je svjedočio, ali nije želio teretiti muškarca za prijetnju smrću i kasnije razbijanje automobila.

Muškarac se branio kako je htio otključati vrata stana, ali nije uspio te je potom shvatio kako je njegova supruga s nekim muškarcem unutra. Tražio je da ga puste, ali nisu htjeli, pa je počeo udarati nogom u vrata. No, opovrgava da im je prijetio smrću.

“Shvatio sam tada da su naši odnosi nepovratno narušeni te da vjerojatno ne mogu spasiti brak. Kad sam izašao iz zgrade, vidio sam u tom vozilu potvrdu o cijepljenju na kojemu je bilo ime i prezime muškarca i shvatio sam da je u stanu s mojom ženom jer je s njim ranije komunicirala putem interneta. Porazbijao sam sva stakla na njegovom vozilu”, priznao je tijekom istrage.

Drugi muškarac kaže kako je unatrag šest mjeseci u ljubavnoj vezi s njegovom suprugom te je prije mjesec i pol počeo dolaziti kod nje u stan s obzirom da se njezin suprug odselio. Tog jutra muž je otključao bravu na vratima, ali nije mogao u stan jer je s unutarnje strane bila dodatna brava sa zasunom. Počeo je galamiti, vrijeđati pogrdnim imenima i prijetiti te je muškarac koji je bio s ženom pozvao policiju. Kaže da ga je suprug potom nazvao na mobitel i pozvao da izađe iz stana te da dođe ispred zgrade kako bi se fizički obračunali.

“Pitao sam ga da li ima deset godina, s obzirom da se na taj način ponaša, a on mi je odgovorio da nema deset, nego pet. Rekao sam mu i da sam zatražio intervenciju policije. Ubrzo nakon toga čuo sam razbijanje stakla na parkiralištu te shvatio da je razbio ili moj ili njezin automobil”, ispričao je ljubavnik.

Kaže kako mu se poslije ispričao za sve te mu je nadoknadio štetu na vozilu, zbog čega je on povukao prijedlog za progon protiv muža zbog kaznenih djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari. No, supruga to nije učinila, pa je muž na koncu optužen za prijetnju njoj.