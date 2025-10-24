Naši Portali
USKOK ISTRAŽUJE

Pokrenuta istraga protiv poduzetnika i odvjetnika radi davanja mita za zajam

24.10.2025.
u 17:35

Trgovačko društvo dobilo je 2,4 milijuna eura, a dvojica osumnjičenih zadržali su svaki po 30 tisuća eura za sebe

Uskok je, na temelju policijske prijave, pokrenuo istragu protiv poduzetnika Željka Borisa Hubera i Tomislava Filipovića, osumnjičenih da su dali 60.000 eura mita odvjetniku Anti Glamuzini radi osiguranja zajma od 2,4 milijuna eura za Hubera. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se trojac sumnjiči za davanje i primanje mita u gospodarskom poslovanju. Uskok je izvijestio kako sumnja da su Huber kao direktor jednog trgovačkog društva i Glamuzina kao odvjetnik i opunomoćenik te tvrtke uspostavili pregovore sa zaposlenicima drugog trgovačkog društva radi ishođenja zajma od tri milijuna eura za potrebe poslovanja Huberove tvrtke i s njom povezanih poduzeća.

Prema sumnjama Uskoka, Glamuzina je predočio Huberu da za 60.000 eura može ishoditi uredno odobrenje traženog zajma, na što je Huber pristao i predao Glamuzini traženi iznos. Nakon toga je Glamuzina, znajući da Filipović na temelju svojih poznanstava kod djelatnika tvrtke zajmodavca može ishoditi odobrenje isplate zajma uz novčanu nagradu, dogovorio s Filipovićem da će to učiniti. U tu je svrhu Filipović zatražio i primio 30.000 eura za plaćanje djelatnika za ishođenje zajma, ističe Uskok.

U Uskoku navode da su Glamuzina i Filipović zadržali po 30.000 eura svaki, nakon što je Huberova tvrtka 12. lipnja 2023. sklopila s drugim društvom ugovor o zajmu 2,4 milijuna eura. Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove, izvijestio je u petak Uskok. Prema pisanju medija, Huber i Glamuzina su tijekom ispitivanja u Uskoku priznali davanje mita. Dodaju i da je kriminalističko istraživanje pokrenuto nakon što su Huberovi bivši poslovni partneri podnijeli kaznene prijave protiv njega pa su istražitelji zatražili mjere tajnog nadzora te neko vrijeme prisluškivali Hubera.

