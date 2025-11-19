FOTO Zapanjujući prizor iz Imotskog: Modro jezero u potpunosti je presušilo

Iako ove godine nije nedostajalo obilnih kiša, Modro jezero u Imotskom je presušilo. 
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Modro jezero presuši svakih nekoliko godina, a Imoćani potom na njegovu dnu odigraju nogometnu utakmicu.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Tada, naime, Vilenjaci i Vukodlaci odmjere snage i odigraju "jezerski derbi".
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
