Pokrećemo Izbor za Najbolju lokalnu novinarsku priču

Večernji list i Hrvatska zajednica županija, uz podršku Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, pokreću inicijativu s ciljem promicanja i valorizacije novinarskog rada u lokalnim medijima. Kroz projekt Izbor za najbolju lokalnu novinarsku priču želimo prepoznati i nagraditi novinare koji svojim radom doprinose jačanju lokalnih zajednica te pričama s lokalne razine daju širu, nacionalnu i europsku perspektivu.

Projekt je usmjeren na pronalaženje i isticanje novinarskih radova koji odražavaju pozitivne promjene, inspirativne ljudske sudbine i društveno odgovorne inicijative diljem Hrvatske. Prijave se primaju za novinarske priče objavljene u posljednjih godinu dana u tiskanom ili online izdanju.

Prijave mogu podnijeti novinari s pričama koje su usklađene s tematskim fokusom natječaja, a to su:

Korist za lokalnu zajednicu: Priče koje ističu projekte ili inicijative s konkretnim pozitivnim učinkom na život stanovnika.

Tople ljudske priče: Priče koje se bave inspirativnim pojedincima, njihovim postignućima i sudbinama.

Društveno odgovorne inicijative ili ponašanja: Priče o primjerima građanske odgovornosti, volonterstvu ili održivim praksama.

Misli lokalno, djeluj globalno: Priče s potencijalom za širi odjek na europskoj razini, koje povezuju lokalne teme s globalnim kontekstom.

Sve prijavljene priče moraju biti opremljene odgovarajućim fotografijama.

Foto: Shutterstock

Odabir će provoditi peteročlani žiri sastavljen od tri predstavnika Hrvatske zajednice županija i dva predstavnika Večernjeg lista. Žiri će iz svake županije odabrati po jednu priču koja će biti predstavljena u posebnom web izdanju. Nakon objave svih odabranih priča, uslijedit će online glasanje publike koje će, uz odluku žirija, odrediti dobitnike. Nagrade će biti dodijeljene za ukupno šest priča. Priznanje žirija: Prvo, drugo i treće mjesto prema ocjeni stručnog žirija. Priznanje publike: Prvo, drugo i treće mjesto prema broju online glasova.

Nagrade prema izboru žirija:

• 1. Mjesto: Vođeni posjet EU parlamentu u Strasbourg

• 2. Mjesto: Samsung Galaxy Z Flip 6

• 3. Mjesto: SelectBox čarobni odmor

Nagrade publike:

• 1. Mjesto: Vođeni posjet EU parlamentu u Strasbourg

• 2. Mjesto: GoPro Hero 13 Black digitalna sportska kamera

• 3. Mjesto: Poklon bon u vrijednosti 200 eura u Linksu

Svečana dodjela održat će se početkom prosinca ove godine, gdje će biti nagrađeni svi pobjednici.