Dubrovačko-neretvanska županija

Ovoj “ekipici” srednjoškolaca cvjećara treba PLASTENIK za praktični rad – idemo ih usrećiti!

PLASTENIK za praktični rad
Foto: Dubrovniknet.hr
1/8
VL
Autor
Lidija Crnčević/DubrovnikNet
17.11.2025.
u 12:07

Najvažnije nam je da u školu dođu sretni i da iz škole pođu sretni – to je glavna motivacija koju u radu s učenicima trogodišnjeg smjera pomoćni cvjećar ističu nastavnici stručnih predmeta u Obrtničko – tehničkoj školi, po struci agronomi, Ivo Matijević, Marina Biočić, Sandra Jančić Žustra, kao i ravnatelj Dinko Mandić.

Upravo zbog toga i takvog pristupa svom poslu, ali i učenicima s kojima tijekom njihova srednjoškolskog školovanja ostvare poseban odnos, prije nekog vremena su prijavili projekt kroz koji su im željeli osigurati mjesto na kojemu će biti sretni i ispunjeni lijepim osjećajem da su nešto stvorili, mjestom na kojemu mogu pokazati rezultate svog rada. Prijavili su projekt za postavljanjem montažnog plastenika u blizini škole gdje bi polaznici smjera za pomoćne cvjećare mogli saditi i uzgajati, te pratiti kako rastu, od sjemena ili lukovice do cvijeta i “odrasle” biljke. Lijepe planove i želje zamijenilo je, nakon odbijenice, razočarenje. Tim više što je riječ o nešto malo više od 3 tisuće eura, što je najminimalniji iznos koji im je potreban za početak.

Upravo zato pokrećemo akciju za to mjesto njihove sreće i rasta. Nazvali smo ga PLASTENIK NADE i njime želimo pokazati podršku mladim cvjećarima!

Ora, Laura, Martin, Kristijan, Mateo, Matija, Matej, Ana, Jeronim, Josip i Antonijo, polaznici triju razreda smjera pomoćni cvjećar u Obrtničkoj i tehničkoj školi na Montovjerni, jednostavno zaslužuju mjesto gdje će moći razvijati vještine uz svoje nastavnike i divne asistentice Ankicu Jovančević, Milu Mičeta, Elenu Ɓasor, Paulinu Šačić, Danijelu Đerek i Nikolinu Daničić. Svi se oni do jednoga slažu: uz ove mlade ljude koji su rođeni s poteškoćama u razvoju oni uče više i snažnije, a veza povjerenja koja se između njih stvara, najveća im je nagrada za posao kojim su se odlučili baviti.

PLASTENIK za praktični rad
Učenici sa svojim nastavnicima i asistentima u nastavi
Foto: Dubrovniknet.hr

Izgradnja plastenika omogućila bi nam bolje i kvalitetnije odrađivanje nastavnih programa i praktične nastave, a učenici bi sigurno bili zadovoljniji i sretniji što nam je svima u interesu. Praktičnu nastavu sada izvodimo u razredu kojega prilagodimo tako da bismo mogli u njemu raditi, a kad je lijepo vrijeme, praktičnu nastavu odrađujemo u vrtu – govore nam nastavnici Ivo i Marina, dodajući i kako je sve veći veći broj djece koja trebaju asistente u nastavi, a trogodišnji smjer za pomoćne cvjećare jedan je od edukacijskih programa namijenjen baš njima.

PLASTENIK za praktični rad
Praktični rad ovih je dana usmjeren na izradu s motivima nadolazećeg Uskrsa
Foto: Dubrovniknet.hr

PLASTENIK za praktični rad
Sve se radi u dobrom raspoloženju, a ovo je predah za fotografiju
Foto: Dubrovniknet.hr

U plasteniku bi učenici sijali i uzgajali jednoljetnice i dvoljetnice (cvatućih vrsta), od kojih bi dio upotrijebili za uređenje školskog vrta, a dio bi koristili prilikom izrade aranžmana. I sadašnji lijepo uređeni i posađeni školski vrt njihovih je ruku djelo.

PLASTENIK za praktični rad
Foto: Dubrovniknet.hr

PLASTENIK za praktični rad
Na ovom prostoru u blizini škole bi se postavio plastenik dimenzije 5×2 metra.
Foto: Dubrovniknet.hr

No, postavljanje montažnog plastenika u blizini škole ostvarilo bi se i u sinergiji s ostalim učenicima u školi, jer bi izrada zaštitne ograde na platou gdje će se biti plastenik bila povjerena učenici smjera automehaničar, a dovod vode u plastenik napravili bi učenici smjera vodoinstalater. I na takav bi se način ostvario lijepi zajednički projekt škole u kojoj, kažu nam nastavnici, učenici koji trebaju asistente u nastavi nisu “getoizirani” niti izolirani, dapače. I sami smo se uvjerili u to tijekom školskog odmora, kada su se u dvorištu i školskom vrtu našli svi na okupu i marendi. Bilo je tu puno osmijeha, a padale su i “petice”.

A, što nakon trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja?

-Potrebe za zapošljavanjem ima, neki se uspiju zaposliti, ali je ipak veći broj onih kojima to ne uspije. Među sugrađanima ima empatije, ali teško je zaposliti osobu koja ima smanjene mogućnosti, stoga bi ovaj plastenik ukoliko ga uspijemo ostvariti, mogao biti i mjesto gdje bi se povremeno vraćali i radili s nama, kao što sada ponekad navrate u školu – kažu nam nastavnici, dodajući, da ne bi mijenjali svoj posao i rad s ovim mladim ljudima i učenicima koji iskrenije od ostalih pokazuju osjećaje, čija ih dobrota i neiskvarenost osvaja, a osjećaj povjerenja koji im ukazuju samim tim što im dopuštaju “ući u njihov prostor”, više od svega grije srce.

PLASTENIK za praktični rad
Foto: Dubrovniknet.hr

PLASTENIK za praktični rad
Foto: Dubrovniknet.hr

I vi možete postati dio ove lijepe priče i sudjelovati u našoj akciji, akciji koja će usrećiti mlade cvjećare, ali i svakoga od nas.

