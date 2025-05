Pogledajte popis dućana otvorenih na Dan državnosti i u nedjelju!

Konzum- većina poslovnica neće raditi, a usluga dostave i Drive in-a također neće biti dostupne. Pojedine poslovnice će ipak biti otvorene po posebnom radnom vremenu, a popis otvorenih lokacija u petak, ali i nedjelju možete provjeriti ovdje.

Lidl- poslovnice ne rade u petak, 30.5., no u nedjelju će neke od njih biti otvorene. Popis otvorenih trgovina dostupan je na linku.

Studenac- radno vrijeme poslovnica Studenca također je promjenjivo, a njihov popis možete pronaći ovdje.

Spar i Interspar- većina Sparovih poslovnica sutra će biti zatvorena, a njihovo radno vrijeme za ovu nedjelju možete provjeriti ovdje.

Tommy- U petak, 30. svibnja 2025., na Dan državnosti, većina Tommy prodavaonica bit će zatvorena. Ipak, dvije prodavaonice radit će prema redovnom rasporedu: ona u Jezerima na adresi Put Zaratića 1 te market u Stonu na adresi Metohija Mili 6. Radno vrijeme u nedjelju dostupno je na linku.

KTC- trgovine KTC-a neće biti otvorene na Dan državnosti, a njihovo radno vrijeme ove nedjelje možete provjeriti na linku.

Eurospin- poslovnice u Zagrebu (Branimirova i I. Štefanovečki zavoj 12), Požegi (Zagrebačka ulica 52), Zadru (Ulica 4. gardijske brigade 1), Poreču (Ulica Mate Vlašića 51a) i Viškovu (Furićevo 20) rade ove nedjelje

Pekare

Dubravica- ovaj petak poslovnica na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu radi od 0 do 24 sata, dok je nedjeljno radno vrijeme dostupno na linku.

PanPek- Na Dan državnosti sve Pan-pek poslovnice će biti zatvorene, osim onih koje rade kao ugostiteljski objekti i prodaju proizvode za neposrednu konzumaciju, bez prodaje kruha. Popis možete vidjeti ovdje. Nedjeljno radno vrijeme za lipanj dostupno je na linku.

Mlinar- radno vrijeme Mlinarovih poslovnica možete provijeriti ovdje, a popis poslovnica otvorenih na Dan državnosti dostupan je na linku.

Drogerije

Müller- radno vrijeme trgovina dostupno je na linku.

DM- radno vrijeme možete provijeriti ovdje.

Bipa- u petak 30.5. sve BIPA poslovnice neće raditi.

City Center East- na Dan državnosti,City Center One East bit će zatvoren, osim nekih iznimaka- Cineplexxx će raditi od 15:30 do 22:30, Admiral City Bar od 8 do 24 sata, a Caffe bar Lex od 8 do 22 sata. City Centetr West je zatvoren,a niti jedan (ukljućujući i Split), ne radi ovu nedjelju.

Supernova Graden Mall- trgovine Garden Malla ovaj mjesec rade samo nedjelju 15.6., dok na Dan državnosti ne rade, no automat klub i ugostiteljski objekti ne podliježu istom rasporedu.

Avenue Mall- radno vrijeme pojedinih trgovina u petak i nedjelju možete provijeriti ovdje.

Point Shopping Centar- Zbog Dana državnosti, Point Shopping Center bit će zatvoren u petak, 30. svibnja. Neki ugostiteljski objekti radit će po posebnom, prilagođenom radnom vremenu. Nedjeljno radno vrijeme možete provijeriti na linku.

West Gate City- Na Dan državnosti, 30. svibnja, centar će biti zatvoren, osim za sljedeće zakupce koji rade: GoKart Centar West od 12 do 23 sata i Germania Casino od 10 do 24 sata. Radne nedjelje mogu se provjeriti ovdje.

Portanova Osijek - Trgovine neće raditi ni u petak ni nedjelju, no drugi kat Portanove, poznat i kao kat zabave radi prema prilagođenom radnom vremenu.

ZTC Rijeka- centar ne radi na Dan državnosti, no otvoren je u nedjelju.

Joker Split- ne radi u petak , no otvoreni su neki ugostiteljski objekti navedeni ovdje.

Emmezeta- radno vrijeme dostupno je ovdje.

Bauhaus- poslovnice su ovaj petak zatvorene.

Ikea- robna kuća zatovrena je i u petak i nedjelju.

Ostali centri otvoreni u u petak i nedjelju:

Park & Shop Sesvete

Supernova Sisak East

Supernova Požega

Supernova Slavonski Brod

Max City Pula

Hey Park Vukovar