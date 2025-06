Poduzetnik i avanturist Ante Lučić odvažio se na kajakaški pothvat: Sam vesla od Zagreba do Beograda

"Ruta mira" nije natjecanje, nije performans, nije bijeg, nije politički čin. To je hrabra i ustrajna gesta čiji je cilj skrenuti pozornost na najvažnije stvari koje u ovozemaljskom ludilu često uzimamo zdravo za gotovo. Naime, poduzetnik Ante Lučić u svom kajaku rijekom Savom vesla "regatu mira" od Zagreba do Beograda. Na ovaj avanturistički fizički pothvat odlučio se kako bi svijetu prenio poruke o važnosti očuvanja mira, psihofizičkog zdravlja i ekologije. Na put je krenuo u subotu, 13. lipnja, a na cilj bi trebao stići u ponedjeljak ili utorak, 23. ili 24. lipnja. Plan mu je u desetak dana sam prijeći gotovo 700 kilometara.

Nakon dugogodišnjeg iskustva života, rada i studiranja u inozemstvu, Lučić se 2014. vratio u Hrvatsku i osnovao vlastitu tvrtku. Otac troje djece, poduzetnik i konzultant iz Zagreba sada je odlučio učiniti nešto jednostavno, ali snažno. U dosta ružnom i opasnom globalnom geopolitičkom trenutku, kad širom svijeta odzvanja ratna retorika i agresivna komunikacija, a tenzije nadglasavaju zdrav razum, Lučić odlazi u avanturu. Spajajući dvije metropole opterećene teškom poviješću, on želi poslati poruku mira.

Uz zdrave društvene vrijednosti, ova ekspedicija ima i duhovnu komponentu. Molitvom za sve ljude on želi ojačati i vlastiti unutarnji mir. – Želim poslati poruku svim ljudima, a pogotovo ljudima koji su mi dragi, da je svatko od nas dužan poraditi na vlastitom miru kako bismo gradili što bolje zajednice – kaže Ante.

Njegovi iskreni motivi su višestruki. On želi promicati rijeku Savu kao neprocjenjivo prirodno bogatstvo koje je, nažalost, zapostavljeno i devastirano. Želi ispričati priču o ljudima i organizacijama duž rijeke koji svoje zajednice čine boljima, a za koje možda dosad niste čuli. Na polovini rute uplovio je u Slavonski Brod. Putovanje je, kako sam kaže, dosta naporno, ali u isto vrijeme i lijepo i bajkovito. U nekim je slučajevima i tužno, jer je u Savi vidio svakakvog smeća. Svojim izazovnim fizičkim pothvatom također želi skrenuti pažnju na važnost kretanja, treninga i psihofizičkog zdravlja.

– Sava je na nekim mjestima ružna i neugodna, ali većinom je savršena. To je bogatstvo kojeg nismo ni svjesni, jer prešao sam dosad toliko kilometara, a jako sam malo ljudi vidio da ga koriste i uživaju u njemu – ističe 37-godišnjak. Na putu noći kod različitih ljudi od kojih većinu ne poznaje, a po potrebi i kampira u svom šatoru. Pristaje na obalama koje su nekada bile bojišnice, a danas mogu postati prostori susreta. Ni sam nije siguran hoće li uspješno okončati rutu, iako je najopasniji dio davno ostavio iza sebe. Bio je to onaj početni, u Zagrebu, gdje već prvi dan ujutro zbog magle i slabije vidljivosti nije primijetio jedan brzac te je udario u kamen i skoro se prevrnuo.

Poznat po čudnim idejama

Iako katkad mora ostati sam na mjestima gdje nema nigdje nikoga, sve je, kaže, dobro dok ima gdje pristati. – Bilo me je strah na potezu od Krapja do Stare Gradiške, jer sam upao u ostatke nevremena koje je dolazilo sa sjevera. Nije padala kiša, ali u lice mi je tukao toliko snažan vjetar tako da sam u jednom trenutku veslao svom snagom, a nisam se micao s mjesta. I onda kada vidite sve to drveće i granje kako se njiše s obje strane korita, malo vas uhvati panika. Međutim, to brzo prođe kada se sjetim da nisam sam i da postoje ljudi koji me podržavaju – objašnjava.

Prošlo ljeto testirao je mali, najopasniji dio ove rute od Zagreba do Siska. Trebalo mu je 14 sati za stotinjak kilometara. Sada je malo napredovao pa je istu dionicu odveslao za 13 sati. Također, lani je veslao od Drvenika preko otvorenog mora sve do Korčule, gdje je također upao u nevrijeme. No tu nije kraj. Nastavlja u istom, pustolovnom duhu pa ga tako već u rujnu očekuje novi izazov – planinarska avantura na Velebitu, popularni Highlander, gdje će tijekom pet dana 100 kilometara pješačiti s naprtnjačom.

No prije toga treba završiti već započeti posao. Ovisno o tome koliko mu tehničke mogućnosti i vremenske okolnosti dopuštaju, regatu nastoji dokumentirati i prenijeti iskustva na svojem Facebook kanalu. – Ja sam poznat po čudnim idejama koje do sada, hvala dragom Bogu, nisu bile kobne. Ali pojedinci i organizacije koje mi pomažu i prate me na putu čine ovu najnoviju rutu većom od mene samoga – poručio je za kraj.