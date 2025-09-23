Šefica suda u međunarodnoj arbitraži s Addiko bankom podnijela ostavku

Nakon što je Hrvatska, odnosno DORH, podnijela zahtjev za diskvalifikaciju predsjednice arbitražnog tribunala, Amerikanke Jean Kalicki, zbog navodnog sukoba interesa, ta je, inače vrlo iskusna arbitrica, podnijela ostavku i povukla se s čela tročlanog arbitražnog suda u postupku s Addiko bankom. Ovaj potez dolazi u kritičnom trenutku, kad je rasprava na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu oko konverzije švicaraca završila te se čekala konačna odluka tribunala. Od podnošenja hrvatskog zahtjeva u srpnju postupak je pauziran, a sada se sud suočava s obezglavljenim panelom, jer su preostali samo arbitri Guido Santiago Tawil i Miloš Olik, te je, prema pravilima, nastupila suspenzija do imenovanja novog predsjednika ili predsjednice. Zbog toga bi se cijeli postupak itekako mogao otegnuti.