DORH-OV ZAHTJEV URODIO PLODOM

Šefica suda u međunarodnoj arbitraži s Addiko bankom podnijela ostavku

Autor
Sandra Veljković
23.09.2025.
u 22:52

Kalicki se našla u situaciji u kojoj njoj bliska osoba radi za drugu stranu. Očekivalo se da se sama izuzme, no ona to nije napravila sve dok Hrvatska nije formalno potegnula to pitanje u srpnju

Nakon što je Hrvatska, odnosno DORH, podnijela zahtjev za diskvalifikaciju predsjednice arbitražnog tribunala, Amerikanke Jean Kalicki, zbog navodnog sukoba interesa, ta je, inače vrlo iskusna arbitrica, podnijela ostavku i povukla se s čela tročlanog arbitražnog suda u postupku s Addiko bankom. Ovaj potez dolazi u kritičnom trenutku, kad je rasprava na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu oko konverzije švicaraca završila te se čekala konačna odluka tribunala. Od podnošenja hrvatskog zahtjeva u srpnju postupak je pauziran, a sada se sud suočava s obezglavljenim panelom, jer su preostali samo arbitri Guido Santiago Tawil i Miloš Olik, te je, prema pravilima, nastupila suspenzija do imenovanja novog predsjednika ili predsjednice. Zbog toga bi se cijeli postupak itekako mogao otegnuti.

