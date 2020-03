Pod policijskom pratnjom krenuo novi konvoj teretnjaka prema Srbiji i BiH

Nakon što je jučer oko 4 izjutra konvoj sa 60-ak kamiona krenuo od granice Hrvatske i Slovenije na Bregani prema Bosni i Hercegovini i Srbiji, poslijepodne se već formirao i novi konvoj. Oko 18:40 krenulo je 29 kamiona za Srbiju te 21 za BIH.

- Organiziramo tranzitni promet teretnih vozila kroz Hrvatsku i trenutno sortiramo kamione koji će ići prema Srbiji i BiH - kazao je Tomislav Cigler iz mobilne jedinice policije te ujedno i vođa ophodnje.

Zbog izvanrednih mjera koje su uvedene zbog epidemije novog koronavirusa to je jedini način da roba putuje od granice do granice. Trenutno još uvijek nisu organizirani i takvi konvoji koji bi prelazili granicu s Mađarskom, a za prelazak u Crnu Goru čeka se da se vidi hoće li se nakupiti potreban broj kamiona. No, policija ima u najavi da će biti tranzita prema tim zemljama a će ga organizirati na isti način.

U pratnji konvoja su mobilne jedinice policije, prometna policija te pripadnici ATJ Lučko koji idu samo do Križa, gdje se zamjenjuju s policijom iz Novske. Konvoj se kreće brzinom od 60 do 70 kilometara na sat, a o ruti kojom prolaze obavještava se policijska uprava na čijem su teritoriju. Kamioni u konvoju moraju održavati razmak, a jedna od zadaća policije je da netko od njih ne skrene na neko drugo odredište. Policijska ophodnja koja ide od početka do kraja rute i natrag prijeđe oko 900 kilometara.



Ponajviše je kamiondžija u konvoju iz Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Rumunjske, i uglavnom voze mješovitu robu iz Italije, dodaje Cigler. Na svakoj granici vozači čekaju po 20-ak sati.

Konvoj koji kreće od Bregane ima obavezno organizirano zaustavljanje u Novskoj. Tamošnje je odmorište je pretvoreno u tzv. sterilnu zonu, i ne smiju mu prići drugi putnici. Vođa ophodnje tu doznaje informacije kakvo je stanje na graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom o čemu ovisi kada će konvoj krenuti dalje. U Okučanima oni koji putuje u BiH silaze s autoceste i nastavljaju prema Staroj Gradišci, dok se ostatak konvoja vozi prema Bajakovu. Ako ima dužeg čekanja na toj granici, konvoj se zaustavlja se na odmorištu Bošnjaci gdje se čeka "signal" granične policije kada mogu nastaviti put dalje.

Granični prijelazi za tranzitni promet Stožer civilne zaštite donio je odluku o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet. Sa Slovenijom će ići preko Macelja i Bregane, s Mađarskom preko prijelaza Goričan i Duboševica, s BiH će za tranzit biti otvoreni prijelazi Nova Sela, Stara Gradiška i Slavonski Samac, a sa Srbijom Bajakovo. Oni koji će ići za Crnu Goru morat će ići kroz BiH jer je prijelaz Karasović zatvoren. Odluka stupa na snagu odmah i vrijedi 30 dana.