Idealno za praznik: Danas iskoristite sunčan dan do maksimuma, temperature idu do 34 °C

Ljeto je sve bliže, a visok tlak zraka donosi vruće i pretežno sunčano vrijeme širom Hrvatske. Danas i sutra brojni će građani iskoristiti slobodan dan za uživanje u toplom vremenu, no pripazite na mogućnost lokalnih pljuskova u unutrašnjosti i sjeverni vjetar koji donosi promjenu u noći.

Četvrtak donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme u većem dijelu zemlje, javlja DHMZ, uz temperature koje će se penjati između 29 i 34 °C. Ipak, uz jači dnevni razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za lokalne pljuskove, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.

Tijekom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će navečer i u noći na petak zapuhati umjeren, lokalno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će ujutro prevladavati slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i zapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Krajem dana očekuje se naoblačenje sa sjevera.

Petak će započeti oblačnijim vremenom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, gdje se očekuju kiša i mogući pljuskovi. Tijekom dana razvedravanje i ponovno djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, a u noći lokalno i vrlo jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, koja će podno Velebita u noći i prijepodne imati i olujne udare.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 19 °C, dok će uz Jadran biti nešto toplije, od 21 do 25 °C. Najviše dnevne temperature očekuju se između 25 i 27 °C, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije dosegnuti od 30 do 32 °C.