Stiže toplinski val: Osvježenja nema ni na vidiku, a pogledajte što nas tek čeka idući tjedan

Vrijeme će danas biti djelomice, ponegdje pretežno sunčano. U prvom dijelu dana uz više oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu lokalno malo kiše i pljuskovi, dok je poslijepodne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak vjerojatan u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 28, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 °C.

Sutra sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura, s olujnim udarima osobito podno Velebita. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 19 do 25 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 33 °C.

- Za vikend i u ponedjeljak na kopnu se očekuje obilje sunčana vremena. Jutra razmjerno svježa, a dnevna temperatura zraka u porastu, osobito u ponedjeljak kada će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu će subota biti vjetrovita uz umjerenu do jaku buru, ponegdje na udare i olujnu, no već će u nedjelju osjetno oslabjeti. Bit će sunčano i danju vruće, dok će u nedjelju i ponedjeljak jutarnja temperatura biti malo niža - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, od ponedjeljka kreću velike vrućine. Živa na termometru će se idući tjedan penjati i iznad 35 stupnjeva Celzijevih i to uglavnom u kopnenom dijelu Hrvatske dok će dio gradova uz more, poput Splita i Dubrovnika, ostati na temperaturi do 30 stupnjeva.

Prognoza za Zagreb: