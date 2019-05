Kuščević najavio digitalizaciju: Nema više šetanja od šaltera do šaltera

Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je u razgovoru za Hinu početak provedbe "krovnog projekta svih projekata digitalizacije" - Centra dijeljenih usluga (CDU), vrijednog 362 milijuna kuna, kojega s 85 posto sufinancira Europska unija, a ugovor za taj projekt bit će potpisan u ponedjeljak u Vladi.

"Projekt uspostave Centra dijeljenih usluga (CDU) za koji ćemo u ponedjeljak, 20. svibnja, u Vladi potpisati Ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU o početku njegove provedbe nazvao bih 'krovnim projektom svih projekata digitalizacije'", istaknuo je Kuščević. Objasnio je kako je riječ o jednom od strateških projekata Vlade jer će s njim napraviti zajedničku platformu koju će koristiti sva državna tijela.

"Napravit ćemo sustav koji omogućava međusobnu komunikaciju svih državnih registara i baza. Dakle, svi projekti digitalizacije koje rade ne samo Ministarstvo uprave već i druga tijela, ministarstva, bit će naslonjeni na CDU, moći će preko njega komunicirati, a to će u bitnome digitalizirati javnu upravu i procese koji se događaju unutar države“, naglasio je ministar.

Do kraja godine 40-ak tijela ulazi u CDU, a cijeli projekt završit će za tri godine

"Različiti projekti su u različitem stadiju realizacije. Najduži projekt traje četiri godine, međutim procesi će se odvijati kontinuirano. Pojedine faze ovog projekta bit će vidljive već ove godine, a cijeli projekt CDU će završiti za tri godine od ugovaranja", istaknuo je ministar uprave.

Siguran je da će do kraja godine 40-ak tijela već "uvući" u CDU. Ističe kako će i o drugim državnim tijelima ovisiti koliko će oni svojih usluga digitalizirati i omogućiti na CDU-u. "To je proces koji se ne tiče samo Ministarstva uprave koje stvara temelje, platformu i preduvjete za razvoj digitalnih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima".

Građanin će CDU vidjeti kroz pojednostavljenu komunikaciju državnih tijela. "Na primjer, ako naš sugrađanin želi otvoriti tvrtku Ministarstvo gospodarstva postavlja svoju aplikaciju za otvaranje tvrtke na CDU. I trenutno su potrebne različite potvrde, no kad se napravi CDU uz obrazac za otvaranja tvrtke više ne morate priložiti potrebnu dokumentaciju koju država ima u sustavu jer će sustav sam razmijeniti tražene podatke. Cijeli zahtjev se pokreće online, putem interneta. I vama se predmet rješava jednostavnije, brže i jeftinije", objašnjava Kuščević.

Jedinstveno upravno mjesto (JUM) umjesto šetanja od šaltera do šaltera

Kaže kako je CDU platforma koja će omogućiti najprije smještaj informacijskih sustava i registara dok je Jedinstveno upravno mjesto (JUM) namijenjeno građanima kako bi mogli na jednom mjestu (jednom šalteru) pristupiti što većem broju državnih usluga i tamo ih rješavati, bez šetanja od jednog do drugog tijela, istaknuo je Kuščević.

Planira se otvoriti stotinjak fizičkih mjesta gdje će građani moći doći i predati svoj zahtjev. Primjerice, moći će predati zahtjev za mirovinu i online i na jednom od tih fizičkih mjesta, sustav će taj zahtjev prepoznati, pustiti ga na obradu nadležnim tijelima, obraditi ga i vratiti natrag građaninu na to određeno fizičko mjesto ili online, ovisno kako je predao.

Ministar Kuščević pohvalio se i kako je Hrvatska notificirala Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) odmah nakon Njemačke u grupi sa Estonijom, Španjolskom, Italijom i Luksemburgom, što znači, "da smo ostvarili sve tehničke i infrastrukturne projekte kako bi naši sugrađani s našom e-osobnom iskaznicom mogli pristupiti uslugama EU i uslugama onih država koje su provele proces notifikacije".

"Hrvatska je među prvih šest država koje su provele postupak notifikacije vjerodajnica u kratkom roku. U trenutnom testnom okruženju povezani smo s 15 zemalja, a s tri smo u postupku povezivanja. To je velika čast i pohvala Hrvatskoj što je među prvih šest država koje su je dobile. Također, građani EU mogu koristiti neke od digitaliziranih usluga u Hrvatskoj. Znači, Europska komisija je pohvalila sigurnost naših sustava i dozvolila pristupanje svojim institucijama", istaknuo je.

Kuščević je na pitanje kako objašnjava da nismo ranije krenuli u smjeru digitalizacije odgovorio: "Bio bih sretan da su me dočekali gotovi ili barem pripremljeni projekti, no nažalost, niti jedna vlada do ove Andreja Plenkovića nije dovoljnu pozornost posvetila digitalizaciji, jer je to zahtjevan, težak, dugotrajan i skup posao bez odmah vidljivih rezultata. Žao mi je da netko to prije nije napravio, no ova Vlada prelazi s riječi na djela."