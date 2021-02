Od danas počinje masovno cijeljenje: Mnogi liječnicima prijete jer žele što prije doći na red

U zagrebačkim ordinacijama obiteljske medicine i u domovima zdravlja danas počinje druga faza cijepljenja protiv COVID-19, i to najstarijih pacijenata i onih s najtežim kroničnim bolestima neovisno o dobi. Ovaj tjedan svaki od timova cijepit će prvih 30 ili 40 pacijenata.

Onkološki u postupku

– Po ordinacijama bi trebalo biti raspodijeljeno 16.000 doza cjepiva, pristignu li sve najavljene doze, a građane će cijepiti 400-tinjak timova od kojih će njih oko 35% cijepiti u svojim ordinacijama, a ostali na posebnim punktovima – kažu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Svaki će liječnik dobiti po 30 doza cjepiva AstraZenece, a iako se očekivalo i Modernino cjepivo, pema jučerašnjim informacijama, neće ga biti u ovoj turi. Osim u ordinacijama, cijepljenje će se odvijati na 19 punktova od kojih je pet na području Doma zdravlja Zagreb - Centar, četiri na području DZ Zagreb - istok te devet u DZ Zagreb - zapad, kao i na punktu Zavoda “Dr. Andrija Štampar”.

Dr. Sanji Klajić Grotić se za cijepljenje do petka pribilježilo 180 pacijenata različite dobe i zdravstvenog stanja, od ukupno 1500 pacijenata koliko ih ima. U utorak radi prijepodne, a nakon toga s još jednim timom od 14 do 20 sati cijepi na za to određenom prostoru u Domu zdravlja u Ivanićgradskoj, prostranom katu koji se može provjetravati i ima dovoljno mjesta da pacijenti nakon cijepljenja uz razmak ondje borave po 15 minuta, za slučaj moguće anafilaktičke reakcije, kako je to već uobičajeno kod svakog cijepljenja.

VIDEO: Što do sada znamo o brazilskom soju koronavirusa i zašto zabrinjava znanstvenike.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na listu prvih 30 stavila je nekoliko radno aktivnih zdravstvenih radnika koji po planu cijepljenja spadaju u prvu skupinu prioriteta a iz nekog razloga do sada još nisu cijepljeni (kao što je slučaj i s njom jer je pila antibiotik u terminu za cijepljenje), zatim troje onkoloških bolesnika te potom redom prema životnoj dobi među onima koji su se prijavili, starijih od 80, pa onih u dobi između 75 i 80. Zadovoljna je jer su dobili sve upute na vrijeme pa je pacijente obavijestila, iako još prije tjedan dana puno toga nije bilo jasno.

– U petak smo ih moja sestra i ja zvali, četvero je odustalo, od toga dvoje od cijepljenja, a dvoje želi drugo cjepivo. Ne želimo da se dogodi ništa što nije transparentno i zato je dobro da imamo jasna pravila. Ide se od najstarijih pacijenata. Teško bi bilo odlučivati je li rizičniji pacijent s astmom ili s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti, zato su smjernice svuda u svijetu pa tako i kod nas da se gleda po dobi. Kroničar s 80 više je ugrožen nego kroničar sa 60. Iznimka su mlađi pacijenti ako su npr. transplantirani ili ako su onkološki bolesnici, ali onkološki koji su sada u postupku, recimo, idu na kemoterapiju, a ne ako su dijagnosticirani prije godinu, tri i slično. Zasad imamo na raspolaganju jako malo doza, no za tri-četiri tjedna moći će se cijepiti puno više ljudi i tome se veselimo – kaže dr. Klajić Grotić.

Njezina je ordinacija u Ivanićgradskoj ulici u kojoj je i veliki dom za starije gdje je prethodno cijepila prvu skupinu. Odatle ima iskustvo koje je za nju uobičajen liječnički postupak pa se osjetila posramljena čitajući o prekorednom cijepljenju.

– U nekom je trenutku bilo jasno da će ostati jedna doza i da je treba potrošiti za par sati. Pozvala sam jednog od svojih pacijenata, 84-godišnjaka s više bolesti. Gospodin je došao pomalo u nevjerici. Njegov je pogled bio pun zahvalnosti i bio je doista sretan, a meni i sestri nakon toga je srce bilo puno – prisjetila se. I nju su pitali može li ih cijepiti mimo reda, a neki su se zbog odbijanja i naljutili, kaže, ali to je ne brine. Interes za cijepljenje raste, no ono nije svuda jednako organizirano. Od 450 pacijenata koliko se ukupno javilo dr. Vesni Potočki Rukavina iz DZ Zagreb - zapad, stotinu njih zvalo je u zadnja tri dana proteklog tjedna. No doktorica ni do kraja prošlog tjedna nije imala konkretne informacije o cijepljenju.

– Imam listu pacijenata u glavi, ali hoće li biti 30 ili 40 doza, to još ne znamo, tek u ponedjeljak ćemo saznati – rekla je dr. Potočki Rukavina. Smatra da nije dobro što zbog cijepljenja tri dana po pola radnog vremena neće biti dostupna ostalim pacijentima – dva dana zbog cijepljenja i dan radi nazivanja i dogovaranja termina.

Stresno u Osijeku

Nezadovoljni organizacijom cijepljenja su i obiteljski liječnici u Osječko-baranjskoj županiji.

– Punktova nema, cijepimo u ambulantama, cjepivo stiže na kapaljku. Prošli tjedan dobila sam dvije bočice Pfizera i cijepila dvanaest pacijenata od 270 prijavljenih. Ne znam kada ću opet dobiti cjepivo ni koliko te hoću li sama morati po njega jer su iz Zavoda za javno zdravstvo rekli da više neće dostavljati. Pa kad su već odlučili ne pitavši nas da cijepimo u ambulantama, red je da ga bar dostave! U Splitsko-dalmatinskoj, Međimurskoj i Primorsko-goranskoj županiji organizirani su punktovi i ide puno lakše. Ja sam morala zaustaviti rad da bih cijepila pacijente, ostavila ih na opservaciji u epidemiološkim uvjetima i upisivala silnu administraciju, a za to su vrijeme drugi pacijenti lupali po vratima, zvali na telefon i ljutili se, bilo je vrlo stresno – rekla nam je dr. Dunja Ljubičić, obiteljska liječnica i predsjedica KoHOM-a za Osječko-baranjsku županiju.

U Zagrebu je dosad prvom dozom cijepljeno 18.640 osoba, a drugom 13.236. Nastavak cijepljenja ovisi o dinamici isporuke. Ne zna se kada će početi treća faza, masovno cijepljenje opće populacije, ali je za nju predviđen megapunkt na Zagrebačkom velesajmu. Tamo bi se moglo cijepiti 10.000 ljudi dnevno, a dr. Zvonimir Šostar procjenjuje da bi Zagreb mogao biti procijepljen u roku od dva i pol do tri mjeseca, ovisno o broju prijavljenih, a to bi moglo biti oko 70%, smatra.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/XINHUA/PIXSELL

Liječnica se morala očitovati zbog liste

Iako se očekuje da će idućih tjedana biti i više cjepiva, cijepnih je doza zasad manje od željenog broja pa liječnici katkad trpe pritisak pa i prijetnje pacijenata koji smatraju da trebaju biti među prvima. Pacijenti zovu i uvjeravaju da bi baš oni trebali među prvima biti cijepljeni, ima povišenih tonova pa i prijetnji izrečenih u afektu. Većina liječnika o tome nerado govori, premda je bilo i prijava policiji. Neki su se i prije no što je cijepljenje počelo morali očitovati Ministarstvu zdravstva zbog pritužbi pacijenata na sastavljanje liste prioriteta. To je morala liječnica koja je odbila cijepiti 27-godišnjeg sina svoje pacijentice, školske profesorice, koji navodno ima niz bolesti te je njegova majka u riziku zbog kontakta s učenicima i mogla bi mu donijeti bolest. Međutim, prema očitovanju liječnice, u kartonu 27-godišnjaka te bolesti se ne spominju. Zbog takvih je pritisaka važno da što prije proradi web platforma putem koje će se građani prijavljivati za cijepljenje. Ona je najavljena za kraj prošlog tjedna, no u petak je prim. Krunoslav Capak ponovno rekao da će “proraditi uskoro”.