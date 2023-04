Početak tjedna suh i sunčaniji, no stiže nova promjena vremena, moguć i snijeg

Prema prognozi DHMZ-a danas će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka uz mogućnost kiše, ponajprije u Dalmaciji, dok je u gorskoj Hrvatskoj moguće i malo susnježice. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 18 °C, u gorju malo niža.

Prvog radnog dana nakon blagdana, u utorak, također će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Potkraj dana uz više oblaka u sjevernim predjelima moguće je malo kiše. Vjetar prijepodne slab do umjeren jugozapadni, a popodne i navečer umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu od 6 do 11 °C, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 19 °C.

"U prvoj polovini novog tjedna više sunčanog vremena, uglavnom suho i osjetno toplije nego prošlih dana. No, na Uskrsni ponedjeljak su još ponegdje moguće slabe oborine, a valja upozoriti i na lokalno jaku buru. Od četvrtka ponovno više oblaka, povremeno kiša, na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom te niža temperatura, uz koju u višem gorju još može biti i snijega.", sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

"U utorak i srijedu na kopnu promjenjivo, čak i djelomice sunčano te uglavnom suho i još toplije, uz uglavnom slab jugozapadnjak i zapadnjak. Malo kiše vjerojatno je u noći s utorka na srijedu, ponajprije u sjevernim predjelima. U četvrtak sa zapada jače naoblačenje s kišom, a zapuhat će sjeveroistočnjak uz pad temperature, pa je u višem gorju ponovno moguć i snijeg. I na Jadranu u četvrtak naoblačenje s kišom i grmljavinom, najprije na sjevernom dijelu, gdje su mogući i obilniji pljuskovi. Do tada sunčana razdoblja, na jugu i prevladavajuće sunčano. Ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. U drugom dijelu srijede zapuhat će jugo, prvo na sjevernom Jadranu, a u četvrtak će se proširiti duž cijele obale i pojačati na jako. Temperatura zraka oko prosjeka za doba godine.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Video: VIDEO Ukrao tramvaj i vozio ga po Zagrebu, uhitila ga policija