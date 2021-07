Počelo suđenje vozaču glisera za smrt Austrijanke (20) u Malinskoj: 'Bilo je užasno'

U utorak je krenulo suđenje Dini Dokozi Nikpalju (28) za nesreću 2019. godine u Malinskoj u kojoj je poginula 20-godišnja Verena Heinz.

- Ne osjećam se krivim, izjavio se na Županijskom sudu osumnjičeni 28-godišnjak, prenosi 24 sata.

Podsjetimo, 24. srpnja te godine djevojka je zajedno sa svojim ocem Dieterom Heinzom ronila uz ubalu Malinske na Krku kada je na njih naletio gliser kojim je upravljao Dokoza Nikpalj. Djevojci je amputirana desna natkoljenica, a zbog preteških ozljeda kasnije je preminula u riječkoj bolnici.

Mladića koji je upravljao gliserom sud tereti da nije smanjio brzinu i bio na oprezu dok je plovio po akvitoriju kojim se kreću kupači.

- Tereti ga se da zbog navedenog nije na vrijeme uočio dvoje plivača ni njihovu ronilačku plutaču, pa je gliser kojim je okrivljenik upravljao prešao preko plivača pri čemu je elisa glisera zahvatila plivačicu i nanijela joj mnogobrojne teške i po život opasne ozljede od kojih je preminula istog dana u KBC-u Rijeka , piše u priopćenju Suda.

Studentica Verena inače se profesionalno bavila ronjenjem, a toga dana zajedno sa svojim ocem bila je uredno označena ronilačkom bovom promjera 90 centimetra. Iako je resorno ministarstvo istog dana objavilo priopćenje u kojem je bilo navedeno da se nesreća dogodila 300 metara od obale, kasnije je u optužnici navedeno kako je vozač glisera ipak ušao u akvitorij u kojem se nalaze kupači, a ronilačka oprema oca i kćeri pronađena je 200 metara od obale.

- U protekle dvije godine svaki dan se pitam jesam li negdje pogriješio, no svaki put dolazim do zaključka da označenu, dozvoljenu granicu nismo prešli već smo bili unutar dozvoljenog prostora. Kada smo plivali nazad uočio sam gliser koji je velikom brzinom ušao u krivinu i tom prilikom prešao dozvoljeno označenje kretanja. Vidio sam da vozač ide u našem smjeru i gleda prema obali. Unutar par sekundi promijenio je smjer i nije nas više vidio. Sve što je uslijedilo bilo je jako teško, a samo spašavanje bilo je užasno. Kada sam vidio da Verena nema nogu dozivao sam pomoć. Došla je žena na jet skiju i pokušala nas dići na njega, no nije išlo. Dosta vremena je prošlo dok nije došao čamac koji nas je prevezao na obalu, a još duže dok je došla hitna, sat vremena vozili smo se do riječke bolnice, kazao je u svjedočenju Verenin otac Dieter.