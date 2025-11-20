Kriva je dječja nesmotrenost? Za paljenje Vjesnika osumnjičeni tinejdžeri

Kako je točno izbio požar na neboderu Vjesnika, pitanje je na koje još nema odgovora. Zagrebačka policija još uvijek nije počela očevid, budući da statičari smatraju kako zgrada nije sigurna. U međuvremenu, dok se rješava problem statike jednog od simbola Zagreba, zagrebačka policija potvrdila je neslužbene informacije koje su se pojavile u medijima da su zbog požara priveli nekoliko mlađih osoba. Kako su naveli, kriminalističkim istraživanjem je bilo obuhvaćeno više mlađih osoba, a jedna od tih osoba je i uhićena. Prema neslužbenim informacijama, maloljetnici su se navodno htjeli popeti na vrh nebodera, a kada im to nije uspjelo jer su vrata bila zaključana, jedan od njih je počeo paliti karton.

Jesu li se stvari doista tako odvijale ili ne danas nije bilo moguće potvrditi iz niti jednog službenog izvora, međutim Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova potvrdio je da su kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeni i maloljetnici i mlađi punoljetnici te je naveo i da među osobama obuhvaćenim kriminalističkim istraživanjem ima i djevojaka. Bez obzira na to što se kriminalističkim istraživanjem utvrdi, požar zgrade Vjesnika otvara mnoga pitanja počevši od onog kako je moguće da u zgradu, koja je u većinskom vlasništvu države uđe tko god hoće.

Logično bi bilo da se predstojeće kriminalističko istraživanje, osim maloljetnicima i mlađim punoljetnicima pozabavi i odgovornošću njihovih roditelja, ali i svih onih koji su o zgradi Vjesnika, nekadašnjem simbolu hrvatskog novinarstva trebali brinuti. No očito nisu. Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kazao je da je zgrada Vjesnika imala zaštitare.

– Otkad zgrada nije bila u funkciji, angažirali smo upravitelja koji je angažirao zaštitare. Tako da je zgrada 24 sata bila osigurana s dva zaštitara te su se osigurale protupožarne radnje. Na sjednici Vlade smo donijeli odluku o strateškom projektu i krenuli smo u proces otkupljivanja dijelova od suvlasnika. Napravljen je i etažni elaborat i zatražili smo procjenu vrijednosti tog kompleksa. Počeli smo razgovore sa suvlasnicima, ali nismo još našli zajednički jezik. Sad su se okolnosti promijenile. U zgradu se još uvijek ne može ući, nego se čeka da se ohladi. Držimo da će se do kraja tjedna dovršiti pregled zgrade i da ćemo dotad imati stav o mehaničkoj otpornosti zgrade. Do ponedjeljka bi trebao biti zatvoren podvožnjak na križanju Slavonske avenije i Savske ceste – kazao je Bačić.

Početak očevida ovisi o procjeni statičara koji smatraju da statika zgrade previše narušena da bi vatrogasci mogli ponovno ući, a statičari su pojasnili da se na teren vraćaju u nedjelju. Čekaju da se neboder ohladi, a do tad u njega ne smije nitko. Danas su vatrogasci, u dogovoru sa statičarima, počeli skidati dijelove fasade koji prijete padom. – Na nekoliko katova primijećene su ozbiljne pukotine te zgradu smatramo nesigurnom za boravak ljudi – objasnio je statičar Mario Uroš s Građevinskog fakulteta koji je, nakon višesatnog pregleda s kolegama, potvrdio da su 15., 16. te sedmi kat najteže oštećeni.

Unutrašnjost gornjih etaža gotovo je u potpunosti nestala, a boja betona i tragovi na armaturi ukazuju na dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama, pojasnili su stručnjaci. Ministar Bačić najavio je i da je namjera države i ostalih suvlasnika, čim se utvrdi stanje konstrukcije, krenuti u obnovu ili gradnju nove zgrade. Prije toga morat će se ukloniti dijelovi koji prijete otpadanjem i definirati točan opseg štete.

Vatrogasci su nam otkrili da su dronove zasad povukli jer izdimljavanja više nema, ostalo je samo raščišćavanje požarišta, ali vatrogasci će ponovo u zgradu kad im statičari kažu da mogu, najvjerojatnije početkom sljedećeg tjedna. Tada bi se možda mogao normalizirati i promet, rekao je jučer zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. – U slučaju da ovo potraje, ići ćemo u građevinske radove kojima ćemo omogućiti propusnost iz smjera istoka i zapada. Plan uključuje i korištenje sjeverne strane križanja nakon što se riješe sve pravne prepreke, što bi trebalo biti danas – rekao je Tomašević.

Ovaj događaj, ako se ispostavi da su maloljetnici uistinu uzrokovali požar, na žalost nije jedini u posljednje vrijeme u kojem su glavni akteri mlade osobe. Jer splitska policija uhitila je sedam osoba, među kojima je šest maloljetno, zbog aktiviranja eksplozivne naprave pred školom u Strožancu. Ta djeca se sumnjiče za dovođenje u opasnost i oštećenje tuđe stvari. Sumnjiči ih se da su 16. studenoga 2025. u 20.30, zajedno i po prethodnom dogovoru na ograđenom prostoru škole aktivirali improviziranu eksplozivnu napravu.

Prethodno su pripremili plastične boce ispunjene pogonskim gorivom te u njih postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju. Eksplozija je izazvala jak udar i veliki plamen, a jedan od maloljetnika snimao je događaj mobilnim telefonom. Policija je utvrdila i da su 15. studenog u 19.30 na identičan način aktivirali drugu eksplozivnu napravu na istom mjestu. I ta je eksplozija izazvala detonaciju i plamen te su oštećena stakla na školi. I ovaj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika.

Iako se nakon zaredalih nasilnih incidenata u kojima su sudjelovali maloljetnici svi čude, zapravo ne bi trebali. Jer u izvješću o radu policije za 2024. navodi se da su lani ukupno evidentirana 2944 kaznena djela koja su počinili djeca i maloljetnici. MUP ističe da je broj kaznenih djela koja su lani počinili djeca i maloljetnici veći za 19,4 posto no 2023. kada su osobe mlađe od 18 godina počinile 2465 kaznenih djela. Drugim riječima, u samo godinu dana, broj kaznenih djela i to samo onih koja je policija evidentirala, koja su počinili djeca i mladi, povećao se za gotovo 20 posto, no nikome unutar socijalno-zdravstveno-odgojno-policijskog sustava se zbog toga očito nije upalila lampica.