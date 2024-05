Počela utrka za Večernjakov pečat. Lista od 150 nominiranih kandidata nikoga nije ostavila ravnodušnim

- Nekoć su telefonske linije brujale od poziva iznenađenih kandidata, desetak minuta razgovora, objašnjenja - prisjetio se netko iz redakcije ovih dana, a danas telefoni nešto manje bruje, ali zato stižu mailovi i SMS-ovi večernjakovcima. Opet su najviše emocija izazvali mali ljudi velikih djela, oni u kategoriji "Ponos BiH". - Hvala što ste prepoznali moj rad i stavili ga u prvi plan. Iskrene čestitke i svim ostalim kandidatima koji su se našli u utrci. Ovo je za mene već sada pobjeda - komentirao je jedan od nominiranih nakon objave kandidata.

Posebno se pratila emisija "Ususret Večernjakovu pečatu " na BHT 1, a u uvodu su voditelj i urednik emisije Dževdet Tuzlić i glavni direktor Večernjakova pečata Jozo Pavković komentirali i moto ovogodišnje manifestacije - "Europsko proljeće", a što pokazuje opredijeljenost BiH prema Staroj Dami. - Mi smo se kroz našu manifestaciju trudili sve ove godine promovirati europske vrijednosti. Naš moto je "Europsko proljeće", koji pokazuje našu namjeru i želju da budemo dio europske obitelji. Ove godine smo to napravili na još značajniji način, pa smo i među političare stavili samo one koji su dali svoj doprinos europskom putu BiH, osobito od 2006. do danas - poručio je Pavković.

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović također je istaknuo važnost europskog puta BiH. - To je otvaranje europske priče na dobar način i to je početak puta pridruživanja BiH Europskoj uniji , ali svaki je početak težak. Ovo je izvrsna vijest u duljem razdoblju za BiH. Mi se nadamo da će cijeli taj proces ići što je bolje i brže moguće - kazao je Karamehmedović. Zanimljivo je da se, uz osobe, na popisu nalaze i Vučko, katarinke, umjetna inteligencija. - Sjetili smo se Zimskih olimpijskih igara, 600 godina od rođenja kraljice Katarine Kosače, umjetne inteligencije koja je danas stvarnost BiH..., obilježili smo i smrti poznatih, poput Sidrana, Ćire Blaževića, fra Stipe Karajice i 30 godina od Bijelog puta... - prisjetio se Pavković nevjerojatne lepeze nominiranih u BiH.

Ivana Brkić Ćubela iz Direkcije Večernjakova pečata komentirala je male ljude velikih djela. - Najteže je izabrati 50 kandidata u moru onih malih ljudi, ali, vjerujte, to nisu ni mali ni obični ljudi. Pripreme traju tijekom cijele godine. Nisu to najbolji od najboljih, ali su oni personifikacija boljih u BiH, boljih u kategoriji humanosti, pothvata, uspjeha, a oni su svi naš Ponos BiH. Onim što su postigli oni zaslužuju biti tu - poručila je Brkić Ćubela.

Izvršni direktor Večernjakova pečata Željko Andrijanić kazao je kako je pomalo iscrpljujuće pronaći sve te kandidate i prezentirati ih javnosti, a kroz izjavu Meše Selimovića: "Nikakav zamor ni klonulost ne mogu me spriječiti da izvršim obvezu" objasnio je koliko se večernjakovci daju u odabir kandidata i finale manifestacije. Benjamin Butković, jedno od zaštitnih lica BHRT-a, kao jedan od članova tima BHRT-a u organizaciji manifestacije kazao je da je ponosan na pružanje podrške Večernjakovu pečatu koji je specifičan u tom smislu što promovira uspješne ljude i uspješne priče. Neda Tadić, urednica Religijskog programa BHT 1, komentirala je znanost i medicinu kao kategoriju.

Glamurozna manifestacija

Kazala je da je ova zemlja uvijek bila rasadnik talentiranih znanstvenika i talentiranih medicinskih djelatnika, a koje je bitno isticati u prvi plan i da budu postavljeni kao uzor mladim ljudima. - Kad radite na razvoju znanosti i medicine, vi radite na pomoći cijelom čovječanstvu. Hvala Večernjaku što ove ljude okupi na jednom mjestu i što nam je dao priliku da vidimo dokle se može doći radom i trudom - poručila je. Maja Miralem, jedna od najpoznatijih voditeljica u okruženju, voditeljica je i Večernjakova pečata. - Ovo je jedna iznimno glamurozna manifestacija i treba je obogaćivati i kulturom i glazbom jer smatram da su, uz sportaše, kulturnjaci i umjetnici najbolji promotori zemalja, a zahvaljujući njima o BiH se govori svakako u ljepšem svjetlu.

Meni je uvijek bilo zadovoljstvo što su organizatori dovodili umjetnike iz regije i svijeta i to je poseban "touch" samoj manifestaciji i samom TV programu - kazala je uz ostalo. Sportski novinar Velid Spaho komentirao je bogatu lepezu uspješnih sportaša koji su dali doprinos BiH, Hrvatskoj, Srbiji... - Ova lista nominiranih pokazuje da ljudi vole sport i, kad se sve to spoji u jedno, može donijeti rezultate - zaključio je Spaho. U idućim danima kampanja za Večernjakov pečat će se zahuktati. Tko će otići do kraja, vidjet ćemo 17. svibnja, a dotad nas svašta očekuje.

