Pljuskovi, grmljavina i jaka bura, a onda spremajte kišobrane, evo kad opet dolazi sunce

Nakon proljetnih temperatura, došle su i proljetne kiše, a svibanj već kuca na vrata. DHMZ piše kako će danas u Hrvatskoj biti promjenjivo i pretežno oblačno s povremenom kišom. Ponegdje može biti izraženije oborine i grmljavine, a najviše sunčanih razdoblja na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, a na sjevernom dijelu i umjerena do jaka bura. Na kopnu osjetno svježije, osobito u središnjim predjelima. Najviša temperatura većinom od 13 °C do 17 °C, duž obale i na otocima od 18 °C do 21 °C.

Za vikend će biti svega, kiše, vjetra, sunca... Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog saveza u subotu će u unutrašnjosti prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Na Jadranu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, ali su lokalno na sjevernom i južnom dijelu mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Duž obale slaba do umjerena, krajem dana podno Velebita i vrlo jaka bura. Minimalna temperatura zraka od 8 °C do 12 °C, a na Jadranu od 12 °C do 15 °C. Maksimalna u središnjim i u gorskim predjelima od 11 °C do 14 °C, a drugdje uglavnom između 18 °C i 22 °C.

Što se tiče nedjelje, tada bi trebalo krenuti razvedravanje. DHMZ predviđa da će od nedjelje biti i toplije, uz sunčana razdoblja, no još mjestimice najavljuju se i pljuskovi, ponajprije u Zagori i u Gorskoj Hrvatskoj.

