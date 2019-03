Plenković: Zovko je skoro nasrnuo na urednicu, Zovko: Pokušava me diskreditirati iznoseći neistinu

Premijer Andrej Plenković danas je, nakon uvodnog obraćanja na konferenciji Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo - dvije godine poslije", u izjavama za novinare komentirao i subotnji prosvjed novinara i novinarki koji je organiziralo Hrvatsko novinarskog društva, pri čemu je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na kraju prosvjeda Vladi predao osam novinarskih zahtjeva.

- Nisam čuo da je itko spomenuo kako je problem počeo. Predsjednik HND-a je skoro fizički nasrnuo na jednu urednicu programa na HRT-u. Rekao sam skoro. Organizator prosvjeda je i sam posezao za tužbama protiv novinara. To su elementi bitni za kredibilitet ako ste nečega kolovođa. To su mi bitne stvari. Također, mislim da je bila je katastrofalna odluka uprave HRT-a da ide u tužbe prema nakladnicima. Koliko ja znam, ne živimo u državi u kojoj će premijer naložiti - nemojte nikoga tužiti. Sumnjam da će me svi slušati. Ne mogu utjecati na pojedine ljude niti na sudbine sudskih procesa. Što se tiče zahtjeva, oni su došli, pročitao sam, razgovarat ću o njima s predsjednicom. Ali, nemojte očekivati od Vlade da utječemo na to kakva će biti sudska praksa - kazao je Premijer Plenković.

Pogledajte izjavu premijera:

[video: 29839 / Plenković: Ne možemo dekretom odrediti minimalnu plaću na 1000 eura]

Na ovu izravnu premijerovu prozivku reagirao je odmah i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

- Izjava premijera u kojoj on dugogodišnje probleme uništavanja novinarstva i medijske scene te borbe novinara za svoju profesiju svodi na moj slučaj s HRT-om, pritom me pokušavajući diskreditirati na ljudskoj i profesionalnoj razini iznoseći neistinu kako sam ja "skoro fizički nasrnuo" na urednicu programa, ispod svake je razine, i nedostojna je funkcije koju obnaša. Žalosno je što premijer naše ozbiljne zahtjeve banalizira, čime omalovažava više od tisuću mojih kolegica i kolega koji su u subotu bili u prosvjednoj koloni. Hrvatski novinari su 2. ožujka pokazali da su jedinstveni u obrani svoje profesije, te da je HND središnja institucija obrane novinara i novinarstva. Aktualna se Vlada, ali i mnoge prije nje, neodgovorno ponaša prema novinarima i medijima, i misli da se ignoriranjem mogu riješiti problemi. Činjenica da je u Hrvatskoj aktivno najmanje 1163 sudskih postupaka i da se novinare sudi zbog satire i objave istinitih informacija, govori o dubokom poremećaju društva u kojem živimo. Ne znam što je veći problem - ako premijer to ne zna ili ako zna, ali to banalizira. Dakle, da zaključim ,izjava premijera je kao iz priručnika "hibridnog ratovanja: prvo - svedimo problem na pojedinca, drugo - oduzmimo kredibilitet tom pojedincu i treće - proglasimo svoju pobjedu - kazao nam je Zovko uzvraćajući na premijerove riječi.

Kako je Zovko upravo u trenutku kada je premijer izgovarao riječi koje su se odnosile na njega, novinarski prosvjed i novinarske zahtjeve, bio u studiju N1 Televizije, onda je već i u toj emisiji reagirao na premijerove opaske. Tako je Zovko već u studiju N1 kazao:

- Drago mi je da je spomenuo kako sam skoro nasrnuo na moju urednicu, a kad već izlazi s takvim informacijama mogao je u maniri dobrog političara čuti i drugu stranu. Neodgovorno se ponaša prema medijima. U tri godine nije našao vremena da se susretne s nama. Služi se niskim udarcima. Ja jesam tužio prije nekoliko godina opskurne portale jer kada vas netko proglasi agentom tajnih službi naravno da ćete tužiti, ali to stavljati u kontekst ovih tužbi političara protiv novinara, među njima i potpredsjednika Sabora, nema smisla. Medijske i novinarske slobode su ugrožene, a on to ne vidi. On živi u svom svijetu u kojem ne vidi problem koji se događa oko njega, ono što vide svi novinari i međunarodna javnost. Građani svaki dan koliko su slobodni na HRT-u. Očito su u Vladi zadovoljni revizionističkim ispadima, cijeli svijet vidi u što se pretvorio HRT osim Vlade. Parlamentarna većina je birala prvog čovjeka HRT-a. Da je Vlada htjela riješiti taj problem, riješila bi ga. Čitav niz problema je povod prosvjeda, a ne moj slučaj. Imamo više od 1000 tužbi protiv novinara i novinarki. To je poanta, to zastrašivanje novinara i medija. Umjesto da u trećoj godini premijer Andrej Plenković primi izaslanstvo HND-a pokušava cijelu priču banalizirati i okrenuti na priču tko je prvi počeo. Pet puta smo mu slali poziv za razgovor, ali premijer očito smatra da nema vremena za to.

Na premijerovu izjavu reagirao je i Izvršni odbor HND-a.

- Hrvatsko novinarsko društvo najodlučnije odbacuje tvrdnje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u kojima ponovo negira pritiske na kritičko novinarstvo u Hrvatskoj i to niskim pokušajem osobne diskreditacije predsjednika HND-a Hrvoja Zovka. Svoditi brojne probleme urušavanja i zatiranja novinarstva, na koje je upozorio subotnji prosvjed HND-a, samo na slučaj Hrvoja Zovka, i to tako da se izvrću činjenice vezane uz okolnosti njegove ostavke na uredničku dužnost na HRT-u, nedostojne su funkcije premijera. Premijer zaboravlja da nije utvrđen nikakav Zovkov pokušaj fizičkog nasrtaja na urednicu, niti je, kako tvrdi, "problem počeo" time. Podsjećamo premijera da je Hrvoje Zovko samo jedan od 36 novinara i medija protiv kojih HRT trenutno vodi sudske sporove jer su progovarali o stanju na javnoj televizijskoj kući, a čije pisano obrazloženje ostavke na uredničku dužnost, u kojem je upozorio na cenzuru te tehničku i kadrovsku devastaciju informativnog programa HRT-a, uprava kuće uporno želi svesti na razinu osobnog obračuna. Premijerove tvrdnje u istom smjeru, utemeljene na jednostranim i netočnim informacijama i izrečene prije donošenja sudskog pravorijeka, nisu samo neodgovorne, nego su i zlonamjerne. Izjednačavanje tužbi koje je Zovko podizao zbog huškačkih ispada, kojima je višekratno bio izložen u opskurnim desničarskim medijima, s utemeljenim upozorenjima HND-a na stotine tužbi kojima se zastrašuje i zatire ozbiljno, kritičko novinarstvo, govori o razini premijerova razumijevanja uloge novinarstva kao čuvara društvenih sloboda i demokracije. Krajnje je zabrinjavajuće kada premijer članice EU-a omalovažava opravdani novinarski prosvjed i njegove razloge, a pogotovo kad to čini progovarajući glasom uprave HRT-a, koja sudski progoni novinare i novinarsku profesionalnu udrugu, i glasom komentatora na opskurnim desničarskim portalima - stoji u propćenju Izvršnog odbora HND-a.

Pogledajte video s prosvjeda novinara: