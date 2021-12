Plenković u BiH: Važno je zadržati slovo i duh Daytona

Hrvatski premijer Andrej Plenković posjetio je BiH tek tri dana nakon što su vlasti RS-a donijele zaključke o nakani prijenosa nadležnosti s države na entitet, a dva dana uoči nastavka razgovora o izbornim reformama između hrvatske i bošnjačke strane uz posredovanje administracija SAD-a i EU. Povratak na izvorni Dayton, kako ga eufemistički krste u RSu, odnosno zahtjev Hrvata da ih Bošnjaci trebaju prestati preglasavati i provoditi majorizaciju, predstavljaju svojevrsni završni politički čin sukobljavanja dvaju procesa koji se usporedo odvijaju od okončanja rata – srpskog secesionizma i bošnjačkog unitarizma koji prijeti novom eskalacijom.

Mostar kao primjer

Hrvatska kao prvi zapadni susjed, članica EU i NATO saveza, ali i zbog odgovornosti prema Daytonskom mirovnom sporazumu te odredbama vlastitog Ustava u pogledu zaštite bh. Hrvata, protivi se podjelama, te smatra da je kao najvažniji prvi korak za stabiliziranje stanja potrebno postići svojevrsno primirje između Bošnjaka i Hrvata poštenim dogovorom oko izbornoga zakona. – To shvaća i Izetbegović. Postoje različiti modeli i rješenja, no važno je zadržati slovo i duh Daytona, što nikada do 2006. godine nije dolazilo u pitanje. To znači da Hrvati biraju svoje legitimne predstavnike u najvišim tijelima vlasti. Takav džentlmenski dogovor između Bošnjaka i Hrvata popravio bi njihove međusobne odnose i omogućio bi da institucije funkcioniraju – rekao je Plenković u Sarajevu nakon susreta s predsjedateljem Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom.

U tri navrata do sada, a prvi put se to dogodilo 2006., za hrvatskoga člana BiH Predsjedništva uglavnom glasovima Bošnjaka izabran je Željko Komšić. Tada je bio član SDP-a BiH, političke stranke koju su američki diplomati tada karakterizirali kao bošnjačku stranku s višenacionalnim vodstvom. Ponovno je na tu funkciju, nasuprot željama većine hrvatskih birača, biran na općim izborima 2010., nakon čega je napustio SDP BiH te osnovao vlastitu stranku Demokratsku frontu (DF). Ponovno se kandidirao za hrvatskog člana Predsjedništva 2018., ali je ovoga puta izabran uz logistiku vodeće bošnjačke stranke SDA.

No nije samo Komšić razlog za brigu Hrvatima u BiH, nego je to i činjenica da su bošnjačke stranke potpuno nezakonito ovladale Središnjim izbornim povjerenstvom (SIP), koje bi sljedeće godine moglo u slučaju nepostizanja dogovora oko izmjene Izbornoga zakona po presudi Ljubić arbitrirati hoće li probošnjačke stranke izbaciti hrvatske i iz izvršne vlasti u entitetu Federacije BiH što bi posve sigurno dovelo do dodatnog elektriziranja u odnosu između Bošnjaka i Hrvata. Do kraja tjedna u Sarajevo se u tome kontekstu ponovno vraćaju američki i europski posrednici, posebni izaslanik State departmenta za izbornu reformu Matthew Palmer i direktorica za Europu i Aziju u Službi za vanjsko djelovanje EU-a Angelina Eichhorst. Oni su prije podržali stav Venecijanske komisije, stručnog tijela Vijeća Europe, da se pri izboru članova Predsjedništva BiH i Doma naroda državnog Parlamenta izbrišu konstitutivni narodi iz daytonskog Ustava, koji su potpisali predsjednici Franjo Tuđman, Alija Izetbegović i Slobodan Milošević. Takvome stavu oštro se protive hrvatski predstavnici iz BiH. Prema njihovim tvrdnjama to bi predstavljalo najdrastičniju izmjenu Daytonskog mirovnog sporazuma te uvod u potpuno obespravljivanje ovoga naroda za što je odškrinuta mogućnost izbornim reformama iz 2000. tzv. Barryjevim pravilima međunarodne zajednice, kada se omogućilo brojnijim Bošnjacima da mogu preglasavati Hrvate. Hrvatski je premijer diplomatičnim, ali prilično jasnim tonom dao do znanja kako službeni Zagreb upravo inzistira na odredbama iz Daytona koje jamče jednakopravnu poziciju sunarodnjaka u BiH.

– Hrvatska poštuje Daytonski sporazum, znamo kako je teško došlo do dogovora u njemu, zato ćemo i na tom tragu ponoviti naš interes za ravnopravnošću Hrvata u BiH kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda. Mi želimo da Hrvati budu ravnopravni i da imaju legitimne predstavnike u vlasti – kazao je Plenković. Upravo je naveo kao primjer naveo Mostar, grad u kojemu su provedeni izbori prvi put nakon 12 godina, a iako su nešto brojniji, Hrvati ne mogu dominirati Bošnjacima zbog odredbi izbornih propisa, ali i Statuta koji jamči paritet u vlasti. U ovome je gradu poslijepodne razgovarao s čelništvom Hrvatskog narodnog sabora BiH. A glavna tema bila je izborna reforma. Čelnik HNS-a BiH Dragan Čović izrazio je optimizam ustvrdivši da je moguće postići dogovor o izbornoj reformi ako postoji politička volja.

Sa svojim izaslanstvom Plenković je u Sarajevu održao sastanke s Vijećem ministara, vodstva Parlamenta BiH, vjerskim vođama kardinalom Vinkom Puljićem, reisom Huseinom Kavazovićem i mitropolitom Hrizostomom. Posjetio je i HKD Napredak te položio cvijeće na most prvim žrtvama Olgi i Suadi. U Mostaru se pak poklonio poginulim braniteljima HVO-a te održao sastanak s čelništvom Hrvatskog narodnog sabora BiH. Premijer je komentirao i poteze vlasti Republike Srpske oko osporavanja nadležnosti države, što su im prvotno i dodijeljene Ustavom iz Daytona koji je u tome dijelu ostao nepromijenjen do danas. – Smatramo da, bez obzira na ove zaključke u NSRS-u, moramo vidjeti koliko je ovo manevar, a koliko stvarna želja. Hrvatska je protiv bilo kakvih separatističkih i secesionističkih zahtjeva – rekao je Plenković.

Nemaju svoj entitet

Zanimljivo je da upravo takav scenarij slabljenja države najmanje odgovora Hrvatima u BiH budući da nemaju svoj entitet te bi to dodatno osnažilo podjelu zemlje, ali i poziciju Srba u Republici Srpskoj, odnosno Bošnjaka u Federaciji BiH koje bi onda zbog brojnosti imale dominaciju u području obrane, sigurnosti, pravosuđa, sustava prikupljanja poreza. Za hrvatskoga premijera recept za BiH je formula zapisana u Daytonu. – Na početku sam rekao da poštujemo cjelovitu BiH. Jedna država, dva entiteta i tri naroda. Željeli bismo da institucije BiH budu funkcionalne i da su svi aktivni kako bi donosili odluke koje se tiču građana. Razumijemo da se sada vode aktualni razgovori oko Izbornog zakona. Želimo da država dobro funkcionira i da se poštuje Daytonski sporazum. Mi stalno govorimo da do dogovora treba doći među političkim strankama i institucijama BiH – rekao je Plenković. Svjestan je da sadašnje stanje ne ohrabruje, o čemu govore podaci.

Strategija je i međunarodnih dužnosnika pokušati ojačati odnose Hrvata i Bošnjaka u Federaciji BiH, što je i jedna od sukreatorica Daytonskog mirovnog sporazuma Madeleine Albright ocijenila ključnim za opstanak Bosne i Hercegovine. No tome se uvelike suprotstavlja politika stranaka iz Sarajeva koje nastoje ostvariti dominaciju nad Hrvatima. Isto to političko Sarajevo zamjera hrvatskoj politici u BiH bliskost sa srpskom stranom u BiH. Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, koji je predstavnik SNSD-a Milorada Dodika, ocijenio je Hrvatsku prijateljskom zemljom čiji su politički i ekonomski odnosi dobri. Posjetom Sarajevu i Mostaru hrvatski premijer poslao je umirujuće poruke u vezi s genocidom u Srebrenici te je gotovo stao u obranu predsjednika Milanovića. – Službeni stav Hrvatske o genocidu u Srebrenici jasan je i nepromjenjiv. Mislim i da je predsjednik Milanović uspio obrazložiti što je tada htio reći – rekao je Plenković.