Plenković reagirao nakon udara ruskog drona u Rumunjskoj: 'Najoštrije osuđujemo ovu eskalaciju'

Premijer Andrej Plenković izrazio je solidarnost s Rumunjskom nakon incidenta u kojem je ruski dron, tijekom napada na ciljeve u Ukrajini, pao na stambenu zgradu na rumunjskom teritoriju i ozlijedio civile. U objavi na društvenoj mreži X, Plenković je poručio kako Hrvatska stoji uz Rumunjsku nakon još jednog događaja koji pokazuje da posljedice rata u Ukrajini mogu zahvatiti i područje država članica NATO-a i Europske unije.

Croatia stands firmly with Romania after yet another dangerous consequence of Russia’s aggression against #Ukraine spilled over onto @NATO and 🇪🇺 territory.



A Russian drone targeting Ukraine struck a residential building in Romania, injuring civilians.



We strongly condemn this… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) May 29, 2026

Naglasio je da je bespilotna letjelica, koja je bila usmjerena prema ciljevima u Ukrajini, pogodila stambeni objekt u Rumunjskoj te pritom uzrokovala ozljede civila. „Najoštrije osuđujemo ovu neodgovornu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom“, poručio je hrvatski premijer.

Podsjetimo, tijekom noći ruski dron ušao je u rumunjski zračni prostor te se srušio na višekatnicu u gradu Galați, nedaleko od granice s Ukrajinom. Udar je izazvao požar na desetom katu zgrade, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Rumunjske vlasti potvrdile su da je riječ o incidentu povezanom s ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu u području Dunava. Slični događaji zabilježeni su i ranije, kada su dijelovi dronova i projektila završavali na teritoriju Rumunjske, članice NATO-a.