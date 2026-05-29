POSLAO PORUKU POTPORE

Plenković reagirao nakon udara ruskog drona u Rumunjskoj: 'Najoštrije osuđujemo ovu eskalaciju'

Zagreb: Andrej Plenković daje izjavu medijima
29.05.2026.
u 10:08

Plenković je poručio kako Hrvatska stoji uz Rumunjsku nakon još jednog događaja koji pokazuje da posljedice rata u Ukrajini mogu zahvatiti i područje država članica NATO-a i Europske unije

Premijer Andrej Plenković izrazio je solidarnost s Rumunjskom nakon incidenta u kojem je ruski dron, tijekom napada na ciljeve u Ukrajini, pao na stambenu zgradu na rumunjskom teritoriju i ozlijedio civile. U objavi na društvenoj mreži X, Plenković je poručio kako Hrvatska stoji uz Rumunjsku nakon još jednog događaja koji pokazuje da posljedice rata u Ukrajini mogu zahvatiti i područje država članica NATO-a i Europske unije.

Naglasio je da je bespilotna letjelica, koja je bila usmjerena prema ciljevima u Ukrajini, pogodila stambeni objekt u Rumunjskoj te pritom uzrokovala ozljede civila. „Najoštrije osuđujemo ovu neodgovornu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunjskim narodom“, poručio je hrvatski premijer.

Podsjetimo, tijekom noći ruski dron ušao je u rumunjski zračni prostor te se srušio na višekatnicu u gradu Galați, nedaleko od granice s Ukrajinom. Udar je izazvao požar na desetom katu zgrade, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Rumunjske vlasti potvrdile su da je riječ o incidentu povezanom s ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu u području Dunava. Slični događaji zabilježeni su i ranije, kada su dijelovi dronova i projektila završavali na teritoriju Rumunjske, članice NATO-a.
Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
10:29 29.05.2026.

Zašto on za sebe govori u množini?

