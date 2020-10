Plenković: Sjeme mržnje i agresije prvi je pustio Milanović u kampanji 2016. godine

Premijer Andrej Plenković nastavio je danas svoj jučer započeti obračun s radikalizacijom u društvu i prozvao Domovinski pokret, Most, poimence Miroslava Škoru, Ivana Penavu, Karolinu Vidović Krišto, ali i predsjednika Zorana Milanovića, te od medija TV emisiju Bujica i Hrvatski tjednik za huškanje i govor mržnje koji su mogli, vjeruje Plenković, inspirirati napad na zgradu Vlade u ponedjeljak ujutro. Plenković želi da se istraži i je li on kao premijer bio meta tog napada, a u izjavi je prilično oštro govorio o tome kako je on već dulje vrijeme meta huškanja i govora mržnje.

- Ponavljam tezu od jučer, dogodio se pokušaj teškog ubojstva, ali po mom uvjerenju riječ je o kaznenom djelu s elementima terorizma s obzirom da je riječ o unaprijed planiranom napadu za zgradu hrvatske Vlade. Pucano je na tri policijska službenika, da je tamo bilo ljudi koji rade u Vladi, siguran sam da bi tragedija bila još veća. Moramo stati na kraj ovakvim pokušajima destabilizacije političkog sustava. Nakon mog obraćanja jučer stigle su reakcije nekih političkih stranaka. Očito su se prepoznali. Prepoznali su se oni koji su huškači i koji zagovoraju govor mržnje. Tu konkretno mislim na Domovinski pokret i sve njegove frakcije. Upravo su oni u izbornoj kampanji izašli s tezom "suradnja s HDZ-om da, ali s Andrejom Plenkovićem ne".

Očito su te njihove huškačke poruke koje puštaju kroz medije poput Bujice i Hrvatskog tjednika potaknule ovog mladog čovjeka i ozračje kojim je bio okružen da napravi ovakav napad. Ovo je događaj bez presedana - oštar je bio premijer.

Poručio je da je "sjeme mržnje i agresije" prema njemu prvi pustio Zoran Milanović 2016. godine kada se vodila politička utakmica između HDZ-a i SDP-a.

- On je taj koji je krenuo s etiketama, diskreditacijama, napadima, a koje je kasnije preuzela krajnja desnica koja je to doživjela kao neke činjenice. Svu tu mržnju i blato su bacali po meni 4 godine da bi to eskaliralo u ponedjeljak ovim pokušajem teškog ubojstva, a po meni puno više od toga.