Plenković osudio napad na liječnike: 'To je neprimjereno. Sitni profiteri animiraju ljude koji imaju zazor od cjepiva'

Završena je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u središnjici stranke na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu. Nakon sjednice izjavu za medije dao je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

"Razgovarali smo o posjetu Ukrajini, o 20. obljetnici Udruge javnih vojnih invalida, posjetu BiH. Pregršt aktivnostima smo rezimirali, sutra je zadnji dan, glasanje i kraj ove jesenske saborske sjednice. Najavio sam i sutra sjednicu Vlade, pa nakon toga idem u Bruxelles", kazao je Plenković.

Što se tiče najave prosvjeda na Markovu trgu uoči sjednice Sabora na kojoj će zastupnici glasati o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kazao je da ne očekujem nikakve nerede. "Ljudi koji se ne slažu imaju pravo prosvjedovati", kazao je Plenković.

Komentirao je i napad u Bjelovaru na liječnicu. "Odgovornost za ovakve napade ograničimo na one koji su to počinili. To je jako loše. Sigurna sam da će policija to istražiti. To je neprimjereno. Sitni profiteri animiraju ljude koji imaju zazor od cjepiva", dodao je. "Povjerenje moramo davati znanosti. Stvari su vrlo jednostavne", naglasio je.

Komentirao je i poziv Raspudića za sučeljavanje koji je imao presicu ispred Remetinca.

"Nemam pojma što je govorio, to je nebitna tema, ja sam bio u Mostaru, u Sarajevu i to je bitno, da sam dao potporu BiH, smirivao tenzije, razgovarao s liderima vjerskih zajednica", dodao je.

Opravdanje Milanovića u BiH

"Ne znam kako ste to okvalificirali kao ljubav. Mi kada smo u inozemstvu moramo biti ozbiljni i štiti nacionalne interese. To je ono što ja radim", kazao je na pitanje novinara je li tu ponovo ima ljubavi između njega i predsjednika. "Gori nam telefon od komunikacije", kazao je Plenković na pitanje je li se prije te izjave čuo s Milanovićem.

"Mislim da ćemo produžiti sutra sve mjere", kazao je Plenković.