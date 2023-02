Plenković o prijedlogu oporbe za opoziv: Ovo je jedan od loših uradaka

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. Novinari su ga pitali o oporbenom prijedlogu za njegov opoziv o kojemu se u četvrtak raspravlja u Saboru.

- Što se tiče naših argumenata, mi smo u četvrtak odgovorili na Vladi. Ovo je jedan od loših uradaka oporbe, glasovanje će biti onaj tamo tjedan i ići ćemo dalje - rekao je premijer Plenković. Komentirao je i izjave ministara o ulaganju u državne obveznice u koje će se od srijede moći upisati. Ministar financija Marko Primorac kazao je kako se o tome mora posavjetovati sa suprugom, a Oleg Butković da on nije za ulaganje.

- Ministri su čekali rješenje povjerenstva za sukob interesa, svi dužnosnici mogu ulagati u državne obveznice. Ovo su bile izjave dok to mišljenje nije došlo - rekao je premijer.

Premijer je upitan hoće li on uložiti u državne obveznice. - Hoću, uzet ću državne obveznice. Pozivamo i građane da to učine, ne bismo to organizirali da ne vjerujemo u dobre mogućnosti ulaganja u državne obveznice po dobroj kamati - rekao je premijer.

Upitan je o slučaju posvojitelja djece iz Konga. - Nismo danas o tome raspravljali, imamo četiri ministra koji prate cijelu tu temu. Trebamo štititi svoje državljane gdje god bili. Događalo se ovo i u drugim zemljama. Ministarstvo vanjskih poslova prikuplja sve relevantne informacije o ovom slučaju - rekao je premijer.

- Ideja je da se rasvijetli cijeli slučaj - odgovorio je na pitanje treba li netko odgovarati zbog tog slučaja.

Na pitanje o zakonskim izmjenama koje je nedavno najavio "zbog curenja informacija", rekao je da će Ministarstvo pravosuđa uskoro pripremiti prijedlog izmjena Zakona o kaznenom postupku.

- Ne radi se o tome da se kontroliraju mediji, nego uski krug ljudi koji su u posjedu informacija. Ne kažemo da treba tražiti odgovornost medija, nego ovih koji selektivno te informacije puštaju van. Događa nam se već dugo vremena da dio ljudi iz tog uskog kruga manipulira informacijama i selektivno ih pušta u medije koji je tu interes javnosti? Ja ga ne vidim - kazao je.