Plenković: Znamo za zabranu posvajanja, ali je pitanje jesu li se u Kongu donosile drugačije odluke

Hrvatska je upoznata s informacijom da se djeca iz DR Konga ne mogu legalno posvajati od 2017., ali je pitanje jesu li se bez obzira na to u Kongu donosile neke administrativne i sudske odluke o procesu posvajanja, rekao je u subotu premijer Andrej Plenković na marginama konferencije o sigurnosti u Münchenu. Direktor za zaštitu djece pri kongoanskom ministarstvu za ravnopravnost spolova, obitelj i djecu Gauthiera Luyele izjavio je francuskoj agenciji AFP da strancima od 2017. zakonom nije dopušteno da posvajaju djecu.

"To je informacija koja postoji zadnjih nekoliko tjedana postoji", kazao je Plenković hrvatskim novinarima u Münchenu. "Mi smo toga svjesni", kazao je Plenković, ali je drugo pitanje "jesu li se neovisno o tome donosile neke odluke na razini administracije i sudova u Kongu" koje su omogućile odvijanje procesa posvajanja.

Osmero Hrvata uhićeno je u prosincu kada su pokušavali napustiti Zambiju s četvero djece iz DR Konga. U međuvremenu su optuženi za trgovinu ljudima. Plenković je ponovio da je sada vrlo važno da se hrvatskim državljanima koji se nalaze u Zambiji pruži sva konzularna i diplomatska zaštita i pravna pomoć. "To je ono što mi radimo i u komunikaciji s odvjetnicima koji su tamo angažirani i prema zambijskim vlastima." U drugoj fazi će se ispitati kako dolazi uopće do sustava posvojenja djece iz Konga.

"Mi smo naravno kazali da je jako važno da nadležna tijela, a to su sudovi i odgovarajući resori, naprave kontrole cijele te dokumentacije koja je došla u tim različitim procesima. To su stvari koje su se odvijale između ostalog i pred hrvatskim sudovima pa će oni vjerujem pogledati o kakvim je dokumentima riječ", kazao je on.

Hrvatska može i želi sudjelovati u pojačanoj proizvodnji streljiva

Premijer Andrej Plenković rekao je i da Hrvatska može i želi sudjelovati u pojačanoj proizvodnji streljiva pošto je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sugerirala EU da udruži snage s vojnom industrijom radi isporuka većih količina municije Ukrajini i obnove domaćih zaliha. "Razvoj obrambene industrije, ubrzanje proizvodnje u uvjetima kada je cijeli NATO i EU u situaciji da dostavlja vojnu pomoć Ukrajini podrazumijeva i veće dinamiziranje proizvodnje", rekao je Plenković.

"Ta ideja (proizlazi) ne samo iz potreba onoga što Ukrajina traži od zapadnih zemalja, nego i iz činjenice da se europska obrambena industrija snažno razvija i da postoje europski fondovi da se napravi kompatibilan sustav koji bi ojačao obrambeni sustav država članica. U tome Hrvatska i sve ostale zemlje imaju i mogućnost i želju da participiraju", dodao je. Govoreći na konferenciji ranije u subotu, Von der Leyen je svoj plan usporedila s onim što je EU učinila u pandemiji kada je trebalo proizvesti goleme količine cjepiva protiv koronavirusa.

"Mogli bismo razmisliti o velikim ugovorima koji bi obrambenim tvrtkama omogućili da ulože u proizvodne linije kako bi ubrzale proizvodnju i povećale količine koje mogu isporučiti", rekla je predsjednica izvršnog tijela EU-a.

Rat u Ukrajini, koji uskoro ulazi u drugu godinu, u središtu je tradicionalnog okupljanja svjetskih čelnika i stručnjaka za sigurnost u glavnom gradu Bavarske. Plenković je rekao da su dvije glavne poruke Hrvatske čvrsta potpora Ukrajini i prenošenje iskustva zemljama jugoistočne Europe na putu u europske i euroatlantske integracije.

"Važno je da se nestabilnost iz Ukrajine ne prenese na jugoistok Europe i da se nastavi europski put", rekao je Plenković. Hrvatski premijer se, među ostalima, na marginama konferencije sastao s čelnicima Makedonije, Crne Gore i Moldavije.

