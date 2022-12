Plenković o ograničenju rada nedjeljom: 'Dugo smo se pripremali, to je važan dan u našoj kulturi i tradiciji'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom otvorenju dionice autoceste A5 Beli Manastir – Osijek, a potom se obratio medijima te komentirao obuku ukrajinskih vojnika, ograničenje rada nedjeljom i druge teme.

- Argumenti koji smo iznijeli u ime Vlade su jasni, čisti samorazumljivi i utemeljeni na logici. Sad ćemo obavljati konzultacije. Smatram da oporbene stranke imaju prigodu da se priključe inicijativi koja je konstanta hrvatske vanjske politike. Ne znam zašto bi priključivanje inicijativi za bilo koga od njih trebao po bilo kojoj osnovi biti problem - rekao je govoreći o obuci Ukrajinaca, prenosi N1.

Istaknuo je kako ne zna hoće li predsjedniku ići ponovni dopis. - To s pisanjem pisama sam otklonio prije dva dana. To je neka nepotrebna debata. U svim situacijama dosad je to pisao ministar obrane. Čak smo našli i neke situacije gdje je to nekada predsjedniku pisao i zamjenik ministra i to u vrijeme Milanovićeve vlade. To je totalno promašena tema. To neka zaborave. Procedura je ispoštovana - istaknuo je.

Što se tiče ograničenja rada nedjeljom, navodi kako vjeruje da će to proći "jer smo se za to dugo pripremali".

- Uzeli smo u obzir sve elemente. Nedjelja je važan dan u našoj kulturi i tradiciji. I zato smo odlučili ograničiti taj rad na 16 nedjelja. Vjerujem da ćemo prvo dobiti podršku u Saboru za to. Mislim da je taj paket adekvatno predložen - kaže.

O odustajanju od priziva savjesti ističe: “Riječ priziv savjesti se nije koristila do ovog tjedna. Niti smo je mi ikad spomenuli, niti je to itko govorio”.

Govoreći o naknadama za roditelje koji imaju djecu s poteškoćama u razvoju, rekao je: “Mi smo jučer imali sastanak s osobama s invaliditetom. Tu su tri točke. Ono što sam ja dogovorio s predstavnicima udruge Sjena je da se naknada poveća s 2300 na 4150 kuna. To ide u zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama. To će biti na Vladi idući tjedan. Što se tiče zakona o osobnoj asistenciji, on je pušten u javno savjetovanje jučer. Ideja je da se taj zakon u saboru donese do 1. srpnja”.

Osvrnuo na koristi koje će Hrvatskoj donijeti članstvo u Schengenu. - Schengen koristi enormno. Ako nemate prepreka, čekanja na granicama, koliko se smanjuju troškovi, koliko je lakši protok ljudi i roba... - naveo je pa opisao kako Hrvatska dobiva "nove kvalitete i nove uštede".

Članstvo u Schengenu i europodručju nazvao je "izuzetno velikim postignućima". - Riječ je o jasno izabranim prioritetima, ispunjavanju kriterija. Vjerujem da će građani biti zadovoljni - tvrdi.

Na pitanje hoće li ići u Katar, kratko je odgovorio: "Hoćemo, javit ćemo čim odlučimo kada idemo".

