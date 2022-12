Plenković o mogućem dogovoru s Milanovićem o obuci Ukrajinaca: Nećemo razgovarati, mi ne pitamo nikoga ništa dva puta

U središtu HDZ-a održana je sjednica šireg predsjedništva, a nakon sjednice pred novinare je izašao premijer Andrej Plenković.

- Osvrnuli smo se i na odluku Vlade koje su se referirale na znatno smanjenu cijenu goriva. Danas smo održali sastanak Vlade i župana u Splitu. Povrh toga, razgovarali smo o padu MiG-a, zadovoljni smo da su oba pilota preživjela, istražit će se kako je došlo do pada zrakoplova - kazao je premijer Plenković.

- Zadovoljni smo s rejtingom stranke. Prema anketama Crobarometar i Crodemoskop imamo 30, odnosno 27 posto glasova, to znači da imamo veliki stupanj povjerenja u sedmoj godini mandata što je jako dobro i poticaj za dobar rad - rekao je Plenković.

Upitan je je li dobio nove informacije o padu MiG-a.

- Nemam nikakve informacije u odnosu na ono što je MORH priopćio - kazao je.

Postavljeno mu je i pitanje o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, odnosno razgovorima u Saboru.

- Razgovore vodi šef našeg Kluba, gospodin Bačić. Ono o čemu se razgovara su neke ideje o tome koji oblici angažmana bi mogli biti u toj odluci, a koje sugeriraju neke druge parlamentarne stranke. Ali još jednom bi podcrtao ono što je ključno. Prvo, ustavni temelj, zakonski temelj, nesporan, jasan, u cijelosti na tragu višegodišnje prakse različitih Vlada, različitih predsjednika… Sve je to isto kao i do sada. Odlučivanje u Saboru dvotrećinskom većinom, potreban 101 glas, participacija Hrvatske u misiji u kojoj sudjeluju brojne druge članice EU-a u tri vida, zapovjedna struktura, slanje naših instruktora u Poljsku ili Njemačku i primanje stotinjak ukrajinskih vojnika i njihova obuka od strane naših instruktora je svojevrsni minimum koji nije nekakav katalog djelovanja koji je smislio netko unutar HDZ-a, nego su to osmislili hrvatski vojnici. To je prijedlog Glavnog stožera OSRH. Politički gledano, zemlja poput Hrvatske koja je bila žrtva velikosrpske agresije, koja ima ugrađeni refleks solidarnosti, da ovdje postoje akteri koji za ovakvu misiju koja nije odlazak u Ukrajinu, imaju ovoliko rezervi. Pitanje je otkud rezerve? Gdje je ta politička odgovornost? Ne može se jedan dan pljeskati i davati ovacije i smišljati smicalice - rekao je Plenković.

Novinari su Plenkovića pitali hoće li u skorijoj budućnosti razgovarati s predsjednikom Milanovićem o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i pokušati doći do dogovora.

- Ne - kratko je odgovorio Plenković te pojasnio:

- Pratite našu politiku, njegovu politiku, naše stavove, njegove stavove. Promjena neće biti i točka. Mi radimo ono što smo uvjereni da je jedina ispravna i prava pozicija Hrvatske o ovoj temi. Ako znamo koliko smo već pomoći dosad dali Ukrajini, ta odluka za nas ne predstavlja nikakav poseban izazov. Donijeli smo odluke iza kojih stojimo. Da li vi mislite da je Milanović pitao mene recimo kada je Schmita nazvao da je svinjar, kada je rekao da će progoniti saborske zastupnike koji dignu ruku za članstvo Švedske i Finske u NATO-u? Ja tu nemam nikakvih dilema. Mi smo mu sukladno proceduri i pravilima poslali dopis, mi ne pitamo nikoga ništa dva puta - kazao je.