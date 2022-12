Plenković u Podstrani: U tijeku sastanak s predstavnicima županija, gradova i općina

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je stigao u Podstranu, gdje sudjeluje na sastanku Vlade sa županima te predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina.

Plenković je uvodno iznio novosti od zadnjeg susreta sa županima. Izdvojio je temu prometa.

- Zajedničkim naporima realizirana je izgradnja Pelješkog mosta, sastanak je dan uoči konačne odluke o ulasku u Schengen, digli smo investicijski kreditni rejting, a ulazimo u eurozonu - rekao je Plenković i dodao kako je za nama odlična turistička sezona, za 37 posto bolja u dolascima i 27 posto što se tiče noćenja u odnosu na lani, a prihodi će biti veći od rekordne 2019. Jedina smo zemlja koja ima odnos broja turista u odnosu na broj stanovnika puta pet.



Istaknuto je kako smo suočeni s krizom bez presedana.

- Lijek smo našli u interventnom paketu mjera ukupno 26 milijardi kuna - rekao je Plenković. Kartko je predstavio novi proračun, spomenuto je kako su prihvatili amandmane oporbe vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Sa sindikatima su dogovorili rast osnovica placa za javne i drzavne sluzbenike. Ispunili smo i obećanje o neradnoj nedjelji, rekao je Plenković.

- I dalje ćemo raditi na posvećivanju pozornosti ravnomjernom razvoju, projekt Slavonija se pokazao učinkovitim, prema istom modelu krenuli s projektom sjever, za Liku, Zagoru, Banovini. Prošli petak otvorili smo 25 km punog profila autoceste 5C, do kraja mandata završit ćemo i drugi tunel kroz Učku, cesta do Bjelovara i Virovitici, u SDZ riješili velike prometne probleme i čepove naročito na potezu od Splita do Omiša. Temelj naše politike je demografija, brojevi nisu ohrabrujući, zahtijevati će mentalitetne pomake - dodao je.

Spomenuo je i mjeru besplatnih obroka za školsku djecu od 544 milijuna kuna EU sredstava, kao i obuku ukrajinskih vojnika.

- Vojna pomoć Ukrajini predstavlja nastavak konzistentne politike prema državi žrtvi ruske agresije - osvrnuo se Plenković.

Ministar Vili Beroš je predstavio reformu zdravstva.

- Prvo će biti izmijenjeni temeljni zdravstveni zakoni što je važno zbog postavljanja forme sustava i povlačenja sredstava. Cilj reforme je održiv zdravstveni sustav s pacijentom u središtu. Jačanje javnog zdravstva, preventive, primarne zdravstvene zaštite kojom se danas ne možemo podučiti. Imali smo rupu od 12 godina kada se te specijalizacije nisu raspisivale. Cilj je i postizanje financijske izdrživosti. Načela zdravstvenog osiguranja nećemo mijenjati. Načelo kvalitete i integracije bit će temelj reforme - rekao je Beroš.

Iz Vlade napominju kako je prvi sastanak tog formata održan u Zagrebu, 19. prosinca 2016. godine, radi uspostave načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovorena praksa redovitog usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.

Teme današnjeg sastanka su reforma zdravstvenog sustava, unaprjeđenje sustava obrazovanja, financijska perspektiva 2021.-2027. te izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom, a nakon sastanka premijer će zajedno s ministrom Marinom Piletićem uručiti 62 ugovora iz Programa Zaželi.

