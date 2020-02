Plenković: Nema baš ničeg lijevog u politici HDZ-a ni ove Vlade

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković ocijenio je u subotu u Makarskoj da nema baš ničeg lijevog u politici HDZ-a ni ove Vlade što bi im netko mogao prigovoriti, a naročito ne unutar HDZ-a.

U izjavi za novinare prije proslave 30. obljetnice osnutka HDZ-a Makarske i Makarskog primorja rekao je da će u kampanji za predsjednika stranke voditi konstruktivnu, ozbiljnu, odlučnu, odvažnu kampanju.

"Takav je naš program 'Odvažno za Hrvatsku', dakle, tim ljudi koji je zajedno sa mnom u ovoj kampanji, želim da to bude budući krug ljudi koji će upravljati Hrvatskom demokratskom zajednicom", rekao je Plenković i istaknuo da svi žele dobro i HDZ-u i Hrvatskoj, "dijelimo smjer, viziju stranke, viziju Hrvatske".

Četiri temelja programa 'Odvažno za Hrvatsku'

Poručio je da njihov program ima četiri temelja - i domoljublje i zaštitu nacionalnih interesa i obiteljske vrijednosti i demografsku revitalizaciju i pravednu i učinkovitu Hrvatsku i u konačnici uspješnu i razvijenu Hrvatsku na tragu postignuća ove Vlade i u gospodarskom smislu i u smislu društvene solidarnosti, europskog pozicioniranja, rješavanja brojnih kriznih situacija.

I ono što je najbitnije, istaknuo je Plenković, čvrsto na našim temeljima, vrijednostima Domovinskog rata, jačanju Hrvatske vojske, hrvatske policije, jedinstvenim Zakonom o braniteljima, Zakonom o nestalima, vraćanju 30. svibnja Dan državnosti, Velereda dr. Franje Tuđmana, Vukovar kao grad posebnog pijeteta.

"To je ono što smo obećali, što smo htjeli, što smo ostvarili, što je najvažnije za neke koji tu dvoje nema baš ničeg lijevog u politici HDZ-a ni ove Vlade što bi nam netko mogao prigovoriti a naročito ne unutar HDZ-a. To je poanta i tu tezu ću vrlo čvrsto, argumentirano otklanjati s horizonta političkoga, a i brojnih lažnih i difamirajućih informacija kojih je bilo previše ove tri i pol godine. Malo je vrijeme da to razgrnemo i na hrvatskoj političkoj sceni i naročito unutar HDZ-a", poručio je, uz ostalo, Plenković.

Na pitanje novinara da se neki HDZ-ovci boje za svoja radna mjesta i da se zato ne izjašnjavaju za neku drugu opciju, Plenković je rekao da je njemu ta teza smiješna.

"Meni ta teza, ne samo to što je lažna i kriva, jako mi je smiješna. Ljudi koji se uključe u politiku su ozbiljni i odvažni ljudi. Naprave svoj odabir, žele svojim doprinosom kroz političke stranke učiniti nešto za neko javno dobro. To je cijeli smisao inače se ne angažirajte, bavite se nekim drugim isto tako respektiranim aktivnostima. Ovdje ima jako puno članica i članova HDZ-a i nisam čuo nikoga da se nekoga ili nečega boji - obrnuto: to su dosta smioni i odvažni ljudi", rekao je.

Poručio je kako želi da članice i članovi HDZ-a odlučuju o smjeru stranke i da biraju one za koje smatraju da su najbolji te da prema tome nakon izbora uvijek mjesta ima za sve, samo je pitanje tko će biti na kojoj dužnosti. "Neće nitko otići, ja se nadam. tjerati neće nitko nikoga", odgovorio je.

Na pitanje vidi li mogućnost postizbornog koaliranje sa strankom Miroslava Škore, Plenković je rekao kako je još rano govoriti o nekakvim postizbornim situacijama, a cilj HDZ je pobijediti na izborima.

Istaknuo je da HDZ želi pobijediti na parlamentarnim izborima, biti relativni pobjednik vrlo vjerojatno, jer teško je po našem izbornom sustavu imati 76 glasova osim s "nekom ultra-dugačkom kobasicom od koalicije, ali i to mislim da nije realno više u ovako fragmentiranoj političkoj sceni u Hrvatskoj u ovo digitalno komunikacijsko vrijeme".

"To mora biti nekakva čudnovata krizna situacija da se to dogodi, ali ja mislim da se neće. Mi kad pobijedimo, onda ćemo mi naravno kao glavna stranka imati mogućnost suradnje sa onima za koje smatramo da će se s nama, prvo svjetonazorski, to je bio moj kriterij 2016., a onda programski bliski biti da formiramo vlast i osiguramo Hrvatskoj ovo što radimo danas", poručio je Plenković i podsjetio na postignuća njegove Vlade.

Velika tema su gospodarska pitanja

"Velika tema to su tri gospodarske stvari. Dakle rast od 2,9 posto koji je objavio DZS jučer, koji pokazuje koliko smo učinili na temeljima hrvatskoga gospodarstva, na razduživanju Hrvatske, nitko se brže ne razdužuje od Hrvatske, rapidno smanjujemo javni dug, imamo kreditni investicijski rejting, rasle su i minimalne plaće i medijalne plaće i prosječne plaće i mirovine", rekao je.

Istaknuo je da su od apsorpcije europskih fondova stvorili zamašnjak javnih investicija, tri rekordne turističke sezone za redom, u socijalnim naknadama, solidarnosti, demografska obnova, subvencioniranje kredita, porezna rasterećenja, mladi u krajnjoj liniji do 25 godina nema više poreza na dohodak, od 26 do 30 nema nego 50 posto, u turizmu smanjili PDV u nekoliko puta, administrativno rasteretili.

"Nema sektora odnosno resora u kojima mi nismo napravili iskorake - od energetske učinkovitosti, aglomeracija do kulture, znanosti i obrazovanja. Jedna stvar o kojoj se ne govori dovoljno, pazite, mi smo u našem mandatu za pet milijardi kuna povećali proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja - pet milijardi. Plaće u javnom i državnom sektoru su narasle svugdje za 18,3 posto sa listopadom ove godine, a u prosvjeti za 20,3 posto".

Neka mi se, rekao je, netko od profesora i učitelja sjeti kad su plaće u mandatu jedne vlade tako rasle.

"To su ogromna postignuća i ekonomski kad gledam i reformski što smo napravili mislim da će to sjesti u većini naših ljudi, ali borimo se za medijski prostor s pitanjima tipa jel' se netko nekoga boji i kakva je situacija s korona virusom", dometnuo je Plenković.