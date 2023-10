Plenković novinarima: Milanović vas poziva da kršite zakone, to nije normalno

Premijer Andrej Plenković ovog je petka u Zaboku na otvorenju Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, a s njim je u posjeti i ministar znanosti i gospodarstva Radovan Fuchs. Podsjetimo, jučer je na Vladi predstavljen rebalans proračuna za 2023. godinu, a premijer je najavio kako će godina završiti s blagim deficitom od 0,3 posto.

Inače, Plenković se posljednjih dana obrušio na predsjednika Zorana Milanovića zbog nepotpisivanja Zakona o izbornim jedinicama. Milanović je na napade odgovorio kako premijer ''laže'' jer je tvrdio kako su se i ''ranije potpisivali zakoni koji su imali predviđen datum stupanja na snagu'', a Milanović se osvrnuo i na najavljene izmjene zakona kojima bi se kažnjavalo curenje podataka iz istraga. Nakon svečanosti otvorenja, Plenković se nakon svečanog otvorenja obratio medijima, te na početku osvrnuo na Milanoviće izjave o Izraelu.

- Napad Hamasa u Izraelu je dobro pripremljeni teroristički napad, toliki broj mrtvih se nikada nije dogodio. Ova zastava Izraela koju smo ovjesili na ministarstvo neće tamo ostati tri godine, ne znam zašto Milanović daje takve izjave. Umjesto da pazi i moderira što govori, kao Vlada koja je osudila napade i rekla da Izrael ima pravo na samoobranu, ali da mora poštivati norme međunarodnog prava. Ipak, kazati da je nestalo simpatija je nepotrebno. Mi ćemo kao Vlada morati tumačiti koja je naša pozicija, a stvari koje on govori su nepotrebne - komentirao je na početku pa nastavio o oporbi.

- Mi smo za razliku od tih Milanovićevih jataka prikupili pola milijarde eura na održanoj konferenciji za Ukrajinu. Naši su stavovi izbrušeni i njih se držimo, a tu našu potporu manifestiramo kroz aktivnosti za koje smatramo da su dobre. Imali smo parlamentarni summit Krimske platforme, pa smo imali i veliki sastanak ministara i pravosuđem. Milanoviću nije problem otići u NATO summit i reći da se nije sastao sa Zelenskim. O čemu govoriš, on predstavlja i vas - poručio je, dodajući kako je to ''njemu na sramotu'' te naveo kako su izmjene Zakona o izbornim jedinicama ''jedini ispravni način''.

- Ova lijenčina to nije htjela potpisati, a bio je u Zagrebu. To je sve sprega, to je njegova bit. Razlog je bio da se vodi saga i da imaju materijala za ići na Ustavni sud. Imate naš pristup gdje je ovaj Zakon bio tehničko pitanje, nismo išli u veliku reformu. Ovo sada je napravljeno da bi se to još malo problematiziralo pred izbore. Znamo kome će ljudi dati povjerenja - poručio je.

Potom se osvrnuo na najavu Milanovića da će ''pomilovati sve koji će kršiti zakon'' kojim bi se kažnjavalo curenje informacija iz istraga.

- On koji je napadao medijske kuće stavlja u zaštitu novinare. Netko tko se na najbrutalniji način obraća predstavnicima medija. Njegova postignuća su problemi, sve što je strateški mogao dobro napraviti je pogriješio. Ali, da netko takav se predstavlja kao veliki predsjednik koji će a priori amnestirati sve koji prekrše zakon, to je obijesno. On je obijesni, lijeni lakrdijaš. Možemo se mi dogovoriti, ali s nekim tko je neracionalan, ovo gdje on nas pozicionira ja ne želim da tamo idemo - poručio je.

- Prvo, koja je njegova poruka? Poticati ljude da krše zakon. To nije normalno, ali to nije prvi put. Sjećate se i procedure imenovanja predsjednika Vrhovnog suda. Imali ste i Zakon o izbornim jedinicama, pa nije okej postupio ako to nije zakonodavna praksa, unatoč tome što su ga podržavali i neki stručnjaci. Namjerno je htio napraviti politički problem koji bi kasnije postao pravni problem. Mi smo zemlja koja trenutno nema na snazi odgovarajući zakon - kazao je te još jednom htio objasniti o kakvom se zakonu radi.

- Ovaj zakon se HND-a uopće ne tiče. Izmjena ne dotiče novinare ni nakladnike. Riječ je o neovlaštenom davanju informacija prije nego što se potvrdi optužnica kako se ne bi došlo do društvene osude i suci pod dojmom medijskog ozračja ne kažu samo da je osoba kriva. Čak 30 zemalja Vijeća Europe ima regulirane takve situacije. Bune se i profitiraju samo oni koji imaju link s DORH-om ili policijom, zašto bismo mi to dopuštali. Ovo je samo do potvrđivanja optužnice, nakon toga je sve javno. Želimo zaštititi prava okrivljenika, ali onda i hrpu drugih ljudi o čijim se informacijama dila kako bi ih se napalo u javnosti - kazao je.

Javni interes je da nadležni državni odvjetnik dođe kao ja, kazao je Plenković, i objasni što je najvažnije za javnost, dodajući kako su ove izmjene zakona ''novost''. Plenković se osvrnuo i na navode Peđe Grbina kako je Vlada imala ''sreće'' te da se Hrvatska ''previše oslanja na turizam'', objašavajući što je sve dosad učinjeno u Hrvatskoj u ekonomskom smislu.

- Kakve su to teze o čistoj sreći? Ne znam kakve su to teze, to je valjda jer je petak 13. - komentirao je, te osudio nerede koji su se dogodili jučer na utakmici između Hrvatske i Turske.

